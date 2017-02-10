Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1786,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 880,83 млрд руб.

10 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 1786,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1573,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1730,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1515,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 февраля составили 880,83 млрд руб. против 882,61883 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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