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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1786,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 880,83 млрд руб.
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10 февраля 2017 года 09:35
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1786,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 880,83 млрд руб.
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10 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 1786,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1573,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1730,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1515,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 февраля составили 880,83 млрд руб. против 882,61883 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1786,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 880,83 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 1786,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1573,2 млрд руб. На... читать дальше
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