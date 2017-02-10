10 февраля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Декабрь 2016
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Декабрь 2016
|12:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Декабрь 2016
|12:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Декабрь 2016
|16:30
|Безработица в Канаде
|Январь 2017
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Январь 2017
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Февраль 2017
|22:00
|Бюджет США
|Январь 2017
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10 февраля 2017 года 09:51
В споре с ООО "Авторитет-авто", которое дошло до Верховного суда (он отказался передать дело на рассмотрение коллегии и поддержал решения апелляции и кассации), налоговики взыскали долг компании с формально независимого от нее банка.
Определение Верховного суда... читать дальше
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10 февраля 2017 года 09:43
Стоимость китайского экспорта в юанях в январе 2017 года выросла на 15,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, импорта - на 25,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу предварительные данные Главного таможенного управления КНР.
В декабре первый... читать дальше
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10 февраля 2017 года 09:35
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 1786,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1573,2 млрд руб.
На... читать дальше
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10 февраля 2017 года 09:35
Доллар в ходе торгов в пятницу стабилен в паре с евро. Иена дешевеет. Вчера американская валюта укрепилась на заявлениях президента США Дональда Трампа о скорых налоговых послаблениях для бизнеса, пишет The Wall Street Journal.
В четверг индекс WSJ, отслеживающий... читать дальше
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10 февраля 2017 года 09:33
ВТБ разместит 13 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-1-100 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс.... читать дальше
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10 февраля 2017 года 09:28
ООО СК "ВТБ Страхование" добровольно сдает лицензию по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), говорится в сообщении компании.
Страховой портфель по ОСАГО компания передает САО "ВСК". Решение о передаче было... читать дальше
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10 февраля 2017 года 09:19
Производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию. Такие опасения они связывают с недавними ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней... читать дальше
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10 февраля 2017 года 09:11
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут. Участники рынка реагируют на позитивные статданные из Китая, который существенно нарастил экспорт и импорт в январе, на пороге потенциальной торговой войны с США, пишет Financial Times.
Китай в январе... читать дальше
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10 февраля 2017 года 09:02
В 2017 году внутренний спрос на товары и услуги в Германии вырастет на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Тем самым рост частного потребления продолжит стимулировать немецкую экономику. Такие данные приведены в прогнозе института маркетинговых исследований GfK в... читать дальше
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10 февраля 2017 года 08:53
ЦБ РФ намерено ввести уполномоченных представителей во все российские банки, сообщила журналистам зампред ЦБ Ольга Полякова.
"Мы планируем ввести уполномоченных представителей во все кредитные организации. В настоящий момент это кредитные организации в основном второго... читать дальше
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10 февраля 2017 года 08:43
Рынок акций США завершил торги на подъеме. Все три основных фондовых индекса совместно обновили рекорды впервые с 25 января. Лидерами роста стали нефтегазовые и финансовые компании.
Положительное влияние на рынок оказали квартальные отчеты компаний и растущие цены на... читать дальше
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10 февраля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50557,25 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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10 февраля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 3500,48 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 февраля 2017 года 08:29
Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что будет уважать принцип существования "одного Китая", сообщил Белый дом.
"Президент Трамп согласился в ответ на запрос председателя Си Цзиньпина уважать принцип "одного Китая", - говорится в сообщении о... читать дальше
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10 февраля 2017 года 08:21
ЦБ РФ обсуждает возможность увеличения уголовной ответственности за фальсификацию отчетности до 6 лет.
В августе 2014 года вступили в силу поправки, вводящие уголовную ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций, теперь банкирам за подделку... читать дальше
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10 февраля 2017 года 08:14
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера благодаря позитивной финансовой отчетности ряда компаний.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,8% - до 366,79 пункта, максимума с 27 января.
Индекс пятидесяти... читать дальше
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