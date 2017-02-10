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В споре с ООО "Авторитет-авто", которое дошло до Верховного суда (он отказался передать дело на рассмотрение коллегии и поддержал решения апелляции и кассации), налоговики взыскали долг компании с формально независимого от нее банка. Определение Верховного суда... Определение Верховного суда... читать дальше

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Стоимость китайского экспорта в юанях в январе 2017 года выросла на 15,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, импорта - на 25,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу предварительные данные Главного таможенного управления КНР. В декабре первый... В декабре первый... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 1786,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1573,2 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар в ходе торгов в пятницу стабилен в паре с евро. Иена дешевеет. Вчера американская валюта укрепилась на заявлениях президента США Дональда Трампа о скорых налоговых послаблениях для бизнеса, пишет The Wall Street Journal. В четверг индекс WSJ, отслеживающий... В четверг индекс WSJ, отслеживающий... читать дальше

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ВТБ разместит 13 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-1-100 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс.... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов на 5 трлн рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс.... читать дальше

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ООО СК "ВТБ Страхование" добровольно сдает лицензию по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), говорится в сообщении компании. Страховой портфель по ОСАГО компания передает САО "ВСК". Решение о передаче было... Страховой портфель по ОСАГО компания передает САО "ВСК". Решение о передаче было... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут. Участники рынка реагируют на позитивные статданные из Китая, который существенно нарастил экспорт и импорт в январе, на пороге потенциальной торговой войны с США, пишет Financial Times. Китай в январе... Китай в январе... читать дальше

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В 2017 году внутренний спрос на товары и услуги в Германии вырастет на 1,5% по сравнению с прошлогодним показателем. Тем самым рост частного потребления продолжит стимулировать немецкую экономику. Такие данные приведены в прогнозе института маркетинговых исследований GfK в... читать дальше

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ЦБ РФ намерено ввести уполномоченных представителей во все российские банки, сообщила журналистам зампред ЦБ Ольга Полякова. "Мы планируем ввести уполномоченных представителей во все кредитные организации. В настоящий момент это кредитные организации в основном второго... "Мы планируем ввести уполномоченных представителей во все кредитные организации. В настоящий момент это кредитные организации в основном второго... читать дальше

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Рынок акций США завершил торги на подъеме. Все три основных фондовых индекса совместно обновили рекорды впервые с 25 января. Лидерами роста стали нефтегазовые и финансовые компании. Положительное влияние на рынок оказали квартальные отчеты компаний и растущие цены на... Положительное влияние на рынок оказали квартальные отчеты компаний и растущие цены на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50557,25 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 3500,48 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что будет уважать принцип существования "одного Китая", сообщил Белый дом. "Президент Трамп согласился в ответ на запрос председателя Си Цзиньпина уважать принцип "одного Китая", - говорится в сообщении о... "Президент Трамп согласился в ответ на запрос председателя Си Цзиньпина уважать принцип "одного Китая", - говорится в сообщении о... читать дальше

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ЦБ РФ обсуждает возможность увеличения уголовной ответственности за фальсификацию отчетности до 6 лет. В августе 2014 года вступили в силу поправки, вводящие уголовную ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций, теперь банкирам за подделку... В августе 2014 года вступили в силу поправки, вводящие уголовную ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций, теперь банкирам за подделку... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера благодаря позитивной финансовой отчетности ряда компаний. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,8% - до 366,79 пункта, максимума с 27 января. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 увеличился на 0,8% - до 366,79 пункта, максимума с 27 января. Индекс пятидесяти... Индекс пятидесяти... читать дальше

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