.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,9021 руб.
.
09 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,9021 руб.
|0
9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9021 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,6875 руб., максимальный - 59,15 руб. К этому времени было заключено 27768 сделок. Объем торгов составил 156722,12 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,885 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 февраля 2017 года 20:20
ООО "Балтийский лизинг" выставил четыре оферты на 2020 год по биржевым облигациям серии БО-01, говорится в сообщении эмитента. Так, компания планирует приобретать облигации объемом до 500 тыс. бумаг 14 февраля, 15 мая, 14 августа и 13 ноября 2020 года. Облигации будут... читать дальше
.09 февраля 2017 года 19:52
Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 15,63 пункта (0,714%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,98 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45... читать дальше
.09 февраля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 февраля снизилась на 0,88% и составила 26812,753 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 26812,753 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 237,592 млрд руб., или на...
.09 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 58,9021 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9021 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.09 февраля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9321 руб. Минимальный курс евро составил 62,7025 руб.,... читать дальше
.09 февраля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 725 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,611 руб. Минимальный курс юаня составил 8,58 руб., максимальный - 8,6233... читать дальше
.09 февраля 2017 года 19:04
ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") установило ставку 1-го купона по двум выпускам биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06 объемом по 15 млрд рублей каждый на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-14 купонов по облигациям обеих... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:57
Рынок акций РФ снизился по итогам торгов, но к вечеру замедлил падение благодаря закрытию части коротких позиций спекулянтами из-за улучшения внешней конъюнктуры. Индекс ММВБ упал на фоне укрепления рубля. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:49
ЦБ РФ предлагает подумать о введении уголовной ответственности за привлечение забалансовых вкладов. Представители ЦБ отмечали, что одним из вариантов решения проблемы официально не учтенных вкладов может быть предоставление вкладчикам права каким-либо образом самим... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:42
Грузооборот морских портов России за январь 2017 года составил 59,63 млн тонн, что на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), говорится в сообщении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморрчефлота). В том числе объем перевалки... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:34
Дефицит внешнеторгового баланса Литвы в 2016 году составил, по предварительным данным, 2,227 млрд евро, что на 10,8% меньше, чем в 2015 году. Как говорится в сообщении департамента статистики, экспорт уменьшился на 1,3% - до 22,609 млрд евро, импорт - на 2,2%, до 24,836... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:32
льфа-банк размещает 5-летние евробонды на 10 млрд рублей под 9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,25-9,5%, затем он был понижен до 9,125-9,375%. Спрос на еврооблигации превысил 20 млрд... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:23
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что процентные ставки в ближайшее время надо сохранить на относительно низком уровне. При этом, отметил он, Федеральной резервной системе (ФРС) стоит начать сокращать объем активов на ее балансе. "Теперь, после того, как... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:23
Несколько сделок по программе "Фабрика ИЦБ" могут быть закрыты в первом полугодии 2017 года, сообщил в четверг на "Третьем Российском ипотечном конгрессе" директор подразделения "Секьюритизация" АИЖК Денис Гришухин. "В настоящее время идет обсуждение сделок со многими... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:14
Консолидированные бюджеты регионов РФ в 2016 году исполнены с общим дефицитом 12,6 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Счетной палаты по материалам ее оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета 2016 года. Бюджеты 56 регионов исполнены с... читать дальше
.09 февраля 2017 года 18:10
ПАО "РусГидро" может провести в 2017 году серию закупок, по итогам которых выберет организатора размещения евробондов и привлечет заемные средства на общую сумму 82,7 млрд руб., следует из базы "СПАРК-Маркетинг". Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.