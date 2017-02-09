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09 февраля 2017 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,9339 руб.

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9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4943 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,9339 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,73 руб., максимальный - 59,135 руб. Было заключено 12614 сделок. Объем торгов составил 60627,41 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,8425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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