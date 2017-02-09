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09 февраля 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,019 руб.
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9 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3241 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,019 руб. Минимальный курс евро составил 62,8425 руб., максимальный - 63,2175 руб. Было заключено 3111 сделок. Объем торгов составил 11620,65 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,91 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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