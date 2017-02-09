Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1730,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 882,62 млрд руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 февраля составили по Российской Федерации 1730,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1515,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1914,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1708,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 февраля составили 882,62 млрд руб. против 781,13033 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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