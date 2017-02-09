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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
Россия не заслужила снятие с нее санкций - американский сенатор
Двухпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект, предусматривающий снятие санкций с России исключительно с разрешения Конгресса. "Россия не сделала ничего, чтобы заслужить снятие с нее санкций", -...
 
Маткапиталом запретят гасить ипотеку перед рядом организаций
Госдуме, чтобы избежать фиктивных сделок с недвижимостью, предложили запретить использовать материнский капитал для погашения ипотечного долга перед рядом организаций, выдающих деньги по договору займа. По мнению авторов законопроекта, внесенного...
 
Туроператоры отказываются от горящих туров
Российские туроператоры, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи горящих туров - путевок, предполагающих значительную скидку при бронировании за несколько дней до вылета. Так, представитель компании...
 
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09 февраля 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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9 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Баланс счета текущих операций Германии Декабрь 2016
10:00 Внешнеторговый баланс Германии Декабрь 2016
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 29 января по 04 февраля
16:30 Индекс цен на новостройки в Канаде Декабрь 2016
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 22 по 28 января
18:00 Запасы на оптовых складах США Декабрь 2016

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
09 февраля 2017 года 10:50
Квартальная прибыль Societe Generale снизилась на 41%
Чистая прибыль французского банка Societe Generale SA (SG) в октябре-декабре 2016 г. снизилась на 41%, или в 1,7 раза, и составила 390 млн евро против 656 млн евро годом ранее. Прибыль снизилась из-за повышения налоговых выплат, а также продажи хорватского подразделения,...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 59,0208 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,0208...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:42
ФАС повторно внесла в правительство план развития конкуренции
ФАС повторно внесла в Белый дом проект указа президента о конкуренции — с декабря он дополнился лишь декларациями необходимости открытости чиновников и ЖКХ и развития биржевой торговли. Однако возражения Минэкономики, Минстроя и Минэнерго, по сведениям "Коммерсанта", сняты лишь...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:35
Газпром проведет сбор заявок на бонды на 15 млрд руб. 9 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК
ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05 объемом 15 млрд рублей 9 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК, говорится в сообщении компании.

Ранее точное время открытия книги не сообщалось.

Техническое...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:34
Палата общин британского парламента одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента большинством голосов одобрила вчера законопроект о Brexit, дав правительству зеленый свет на начало процесса развода с ЕС, который планируется начать до 31 марта и завершить в 2019 году.

Законопроект передан в Палату лордов - верхнюю...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:25
Германия завершила 2016 год с максимальным за все время внешнеторговым профицитом
В 2016 году экспорт из Германии вырос на 1,2% - до 1 трлн 207,5 млрд евро, импорт увеличился на 0,6% и составил 954,6 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии (Destatis).

Внешнеторговый профицит за прошлый год составил...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 59,0416 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,0416...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 9 февраля растет
По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ повысился на 2,31 пункта (0,105%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2191,92 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,76 пункта (0,495%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением
Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,0416...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:19
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 139,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 139,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 февраля 2017 года 10:12
Госорганы потратят полмиллиарда рублей на мессенджеры
Перед завершением отбора российских мессенджеров для органов власти его организатор — Институт развития интернета (ИРИ) — выяснил объем рынка коммуникационных программ для госведомств. Оказалось, что российские органы власти ежегодно тратят на мессенджеры около 500 млн рублей....    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:04
Фондовый рынок РФ начал день в зеленой зоне
Торги в четверг фондовый рынок России начал в зеленой зоне на фоне стабилизации мировых фондовых площадок и нефти.

Вчера по итогам торгов в Европе выросло большинство фондовых индексов.

Фондовые индексы США изменились без единой динамики, Nasdaq обновил...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 58,61/59,96 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,61/59,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
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09 февраля 2017 года 09:57
В 2016 году сумма штрафов нарушителям антитабачного закона составила 121,5 млн руб.
За 2016 год количество нарушителей антитабачного закона сократилось на 41%, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Инспекторы Роспотребнадзора выявили в прошлом году 12,5 тыс. нарушителей "антитабачных" статей Административного кодекса, сообщили "Известиям" в...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 09:49
Какие продукты можно купить по карточкам
Составлен список продуктов, которые малоимущие россияне смогут приобрести по своим банковским картам в рамках адресной продовольственной помощи, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу .

Накануне глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что программа...    читать дальше
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09 февраля 2017 года 09:39
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1730,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 882,62 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 февраля составили по Российской Федерации 1730,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1515,1 млрд руб.

На...    читать дальше
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