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Чистая прибыль французского банка Societe Generale SA (SG) в октябре-декабре 2016 г. снизилась на 41%, или в 1,7 раза, и составила 390 млн евро против 656 млн евро годом ранее. Прибыль снизилась из-за повышения налоговых выплат, а также продажи хорватского подразделения,... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,0208... читать дальше

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ФАС повторно внесла в Белый дом проект указа президента о конкуренции — с декабря он дополнился лишь декларациями необходимости открытости чиновников и ЖКХ и развития биржевой торговли. Однако возражения Минэкономики, Минстроя и Минэнерго, по сведениям "Коммерсанта", сняты лишь... читать дальше

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ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-05 объемом 15 млрд рублей 9 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК, говорится в сообщении компании. Ранее точное время открытия книги не сообщалось. Ранее точное время открытия книги не сообщалось. Техническое... Техническое... читать дальше

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Палата общин британского парламента большинством голосов одобрила вчера законопроект о Brexit, дав правительству зеленый свет на начало процесса развода с ЕС, который планируется начать до 31 марта и завершить в 2019 году. Законопроект передан в Палату лордов - верхнюю... Законопроект передан в Палату лордов - верхнюю... читать дальше

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В 2016 году экспорт из Германии вырос на 1,2% - до 1 трлн 207,5 млрд евро, импорт увеличился на 0,6% и составил 954,6 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления Германии (Destatis). Внешнеторговый профицит за прошлый год составил... Внешнеторговый профицит за прошлый год составил... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 59,0416... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс ММВБ повысился на 2,31 пункта (0,105%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2191,92 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,76 пункта (0,495%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 5,76 пункта (0,495%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового... читать дальше

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Доллар и евро снижаются в начале торгов на "Московской бирже". Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,0416... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 59,0416... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 139,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Перед завершением отбора российских мессенджеров для органов власти его организатор — Институт развития интернета (ИРИ) — выяснил объем рынка коммуникационных программ для госведомств. Оказалось, что российские органы власти ежегодно тратят на мессенджеры около 500 млн рублей.... читать дальше

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Торги в четверг фондовый рынок России начал в зеленой зоне на фоне стабилизации мировых фондовых площадок и нефти. Вчера по итогам торгов в Европе выросло большинство фондовых индексов. Вчера по итогам торгов в Европе выросло большинство фондовых индексов. Фондовые индексы США изменились без единой динамики, Nasdaq обновил... Фондовые индексы США изменились без единой динамики, Nasdaq обновил... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,61/59,96 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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За 2016 год количество нарушителей антитабачного закона сократилось на 41%, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Инспекторы Роспотребнадзора выявили в прошлом году 12,5 тыс. нарушителей "антитабачных" статей Административного кодекса, сообщили "Известиям" в... Инспекторы Роспотребнадзора выявили в прошлом году 12,5 тыс. нарушителей "антитабачных" статей Административного кодекса, сообщили "Известиям" в... читать дальше

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Какие продукты можно купить по карточкам Составлен список продуктов, которые малоимущие россияне смогут приобрести по своим банковским картам в рамках адресной продовольственной помощи, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу . Накануне глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что программа... Накануне глава ведомства Денис Мантуров пояснил, что программа... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 февраля составили по Российской Федерации 1730,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1515,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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