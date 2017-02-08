.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,3177 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
ФАС предлагает указом снизить присутствие государства в экономике
Проект президентского указа, утверждающего национальный план развития конкуренции в 2017–2019 гг., доработан и внесен в правительство. Документ прошел межведомственное обсуждение, в целом согласован и внесен в правительство с учетом пожеланий...
 
Бизнес выступил против утилизационного сбора
Идея Минпромторга ввести утилизационный сбор на машиностроительную продукцию и станки подверглась жесткой критике крупного бизнеса. РСПП в конце января направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором настаивает на нецелесообразности...
 
Минпромторг предложил начислять баллы на продукты
Уже в этом году небогатые россияне смогут менять "баллы на отечественные продукты", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на выездном заседании фракции "Единая Россия". Речь о старте программы адресной продовольственной помощи населению,...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

08 февраля 2017 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,3177 руб.

 0  
8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3177 руб.

Минимальный курс евро составил 63,03 руб., максимальный - 63,5725 руб. К этому времени было заключено 4178 сделок. Объем торгов составил 14472,15 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,3775 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
08 февраля 2017 года 19:53
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 8 февраля снижается
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 29,16 пункта (1,314%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2189,61 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 февраля снизилась на 0,60% и составила 27050,344 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 27050,344 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 162,949 млрд руб., или на...
.
08 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,3742 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3742 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,3177 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3177 руб.

Минимальный курс евро составил 63,03 руб.,...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6835 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6835 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6491 руб., максимальный - 8,7...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 19:01
Владельцы бондов Татфондбанка БО-14 сохранили за собой право на досрочное погашение бумаг
ладельцы облигаций Татфондбанка серии БО-14 на общем собрании 6 февраля не одобрили предложение об отказе от права требовать досрочного погашения бумаг, говорится в сообщении ООО "Регион Финанс" (входит в группу "Регион), являющегося представителем владельцев...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:58
Индекс ММВБ снизился на 1,3%, индекс РТС - на 1,2%
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов ММВБ на 1,31%, РТС - на 1,23% на фоне просевшей нефти.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (подросли на 0,5% Китай и Япония).

Европейские рынки акций торговались в минусе.

Американские...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:53
"Алтынбанк" возобновит обслуживание карт в апреле после смены процессингового центра
Алтынбанк (Казань) намерен возобновить обслуживание платежных карт в начале апреля 2017 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации.

Банк выбрал нового процессингового партнера - группу компаний "Центр финансовых технологий", таким образом,...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:46
Утверждена программа приватизации госимущества Москвы на 2017-2019 гг.
Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление "О среднесрочной программе приватизации государственного имущества города Москвы на 2017-2019 годы. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы в среду.

По плану властей, ГУП Москвы "РЭМ"...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:39
После Brexit налоговое бремя в Британии будет максимальным за 30 лет
Правительство Великобритании после выхода страны из Евросоюза резко сократит госрасходы и повысит налоги, в результате к концу десятилетия налоговое бремя для физических и юридических лиц будет самым тяжелым за 30 лет, прогнозируют эксперты Британского института бюджетных...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:32
Компании выделили под пилоты для НДД месторождения с суммарной добычей в 7 млн т
Нефтяные компании представили в Минэнерго месторождения для пилотных проектов под систему налогообложения дополнительного дохода с суммарной добычей в 7 млн тонн вместо ожидаемых Минэнерго и Минфином 15 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:26
ЕС следует искать новых торговых партнеров, если не удастся достичь соглашения с администрацией Трампа - Меркель
Если не удастся достичь соглашения с новой администрацией президента США Дональда Трампа, то ЕС следует быстро продвигаться вперед с заключением торговых сделок с другими странами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Если мы как Европейский союз не достигнем прогресса...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:19
Китайский FAW в январе продал рекордное для этого месяца число автомобилей
Оптовые продажи крупнейшего китайского автопроизводителя FAW Group в январе выросли на 13,9% Год к году) до составили 323 тыс. шт.

Таким образом, был установлен рекорд продаж для января.

Реализация машин марки Jiefang ("Цзефан") в прошлом месяце составила 29...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:12
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,7% - ЦБ РФ
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2017 года вырос на 3,7% по отношению к декабрю 2016 г.

Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 18:00
"ЛУКОЙЛ" и "НОВАТЭК" предлагают повысить порог для месторождений федерального значения
Нефтегазовые компании активно выступают за повышение порога запасов газа для месторождений федерального значения, разрабатывать которые могут только российские участники рынка.

Согласно закону "О недрах", к месторождениям федерального значения относятся участки с...    читать дальше
.
08 февраля 2017 года 17:49
Индексы США снижаются в среду в начале торгов
Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением на 0,2-0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в 17:43 МСК опустился на 0,19% - до 20051,91 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,23%, составив 2287,88...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.