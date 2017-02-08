Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6835 руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6835 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6491 руб., максимальный - 8,7 руб. Было заключено 98 сделок. Объем торгов составил 308,44 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,6491 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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