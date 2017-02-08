Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,4282 руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4282 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,11 руб., максимальный - 59,6125 руб. Было заключено 13180 сделок. Объем торгов составил 65377,91 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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