Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,3431 руб.

8 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 752 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3431 руб.

Минимальный курс евро составил 63,13 руб., максимальный - 63,5575 руб. Была заключена 2981 сделка. Объем торгов составил 11827,55 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,1825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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