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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 февраля
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Инфляция в январе составила 0,6%
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Идея Минпромторга ввести утилизационный сбор на машиностроительную продукцию и станки подверглась жесткой критике крупного бизнеса. РСПП в конце января направил письмо главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором настаивает на нецелесообразности...
 
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08 февраля 2017 года 15:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 февраля

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8 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2364,18 (+21,45) руб./грамм; на серебро - 33,68 (+0,19) руб./грамм; на платину - 1934,43 (+21,81) руб./грамм; на палладий - 1473,3 (+36,45) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
08 февраля 2017 года 18:26
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"Если мы как Европейский союз не достигнем прогресса...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 18:19
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Таким образом, был установлен рекорд продаж для января.

Реализация машин марки Jiefang ("Цзефан") в прошлом месяце составила 29...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 18:12
Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,7% - ЦБ РФ
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Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 18:00
"ЛУКОЙЛ" и "НОВАТЭК" предлагают повысить порог для месторождений федерального значения
Нефтегазовые компании активно выступают за повышение порога запасов газа для месторождений федерального значения, разрабатывать которые могут только российские участники рынка.

Согласно закону "О недрах", к месторождениям федерального значения относятся участки с...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 17:49
Индексы США снижаются в среду в начале торгов
Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением на 0,2-0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в 17:43 МСК опустился на 0,19% - до 20051,91 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,23%, составив 2287,88...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 17:39
Фьючерсы на апельсиновый сок разочаровали спекулянтов
Инвесторы, пытавшиеся спекулировать фьючерсами на замороженный концентрат апельсинового сока, разочаровались в них после того, как с ноябрьских рекордных высот контракты подешевели почти на треть.

Вместе с тем цены на апельсиновый сок на физическом рынке по-прежнему...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,4282 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4282 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,11 руб.,...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 17:30
Ставка 3-го купона облигаций "ТрансФин-М" серии БО-42 установлена в размере 13%
ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 3-го купона биржевых облигаций серии БО-42 в размере 13% годовых, говорится в сообщении компании.

Размер выплат по купону составит 64,82 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

Размещение 10-летних бумаг на 1 млрд рублей...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 17:22
В прошлом году импорт в РФ легковых авто упал на 23,7%
В 2016 году импорт легковых автомобилей в Россию составил 267 тыс. шт. на общую сумму $6,027 млрд против 349,9 тыс. на $6,49 млрд годом ранее, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС). Таким образом, показатель в физическом выражении снизился на...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 17:14
Японские инвесторы в декабре продали UST более чем на $21 млрд
В декабре 2016 года японские инвесторы сократили вложения в государственные долговые бумаги США самыми быстрыми темпами с мая 2013 года. По данным министерства финансов Японии, чистые продажи гособлигаций США японскими инвесторами составили 2,39 трлн иен ($21,3 млрд) по...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 17:04
Бизнес намерен отстаивать введение спецзакона о неналоговых платежах
Четыре ведущих бизнес-объединения России представили в правительство РФ свои предложения для комплексного плана ускорения роста экономики страны, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе заседания координационного совета...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 17:03
ВТБ разместил 59% выпуска однодневных бондов серии КС-1-97 на 29,5 млрд рублей
ВТБ разместил в среду, 8 февраля, однодневные биржевые облигации серии КС-1-97 на 29 млрд 491,250 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи" на которой проходило размещение.

Таким образом, банк реализовал 58,98%...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 16:59
ЧТПЗ установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. в размере 9,85%
ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей в размере 9,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 16:53
"Внуково" планирует завершить консолидацию активов до конца года
"Внуково" планирует завершить консолидацию активов и подписать концессионное соглашение о развитии аэродромной инфраструктуры до конца 2017 г., заявил совладелец аэропорта Виталий Ванцев журналистам в кулуарах выставки NAIS-2017.

"Октябрь-ноябрь 2017 года", - ответил он...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 16:44
Путин: мы готовы помочь Volkswagen развиваться в РФ
Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления концерна Volkswagen AG Маттиасом Мюллером предложил обсудить имеющиеся вопросы для дальнейшего развития компании на российском рынке.

"Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя...    читать дальше
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08 февраля 2017 года 16:35
Россельхознадзор может ограничить поставки говядины со всей територии Белоруссии
У Россельхознадзора есть основания для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Беларуси, если не будут приняты экстренные меры по усилению контроля за безопасностью мяса, заявили "Интерфаксу" в отделе лабораторного контроля службы.

"Анализ...    читать дальше
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