.

Если не удастся достичь соглашения с новой администрацией президента США Дональда Трампа, то ЕС следует быстро продвигаться вперед с заключением торговых сделок с другими странами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Если мы как Европейский союз не достигнем прогресса... "Если мы как Европейский союз не достигнем прогресса... читать дальше

.

Оптовые продажи крупнейшего китайского автопроизводителя FAW Group в январе выросли на 13,9% Год к году) до составили 323 тыс. шт. Таким образом, был установлен рекорд продаж для января. Таким образом, был установлен рекорд продаж для января. Реализация машин марки Jiefang ("Цзефан") в прошлом месяце составила 29... Реализация машин марки Jiefang ("Цзефан") в прошлом месяце составила 29... читать дальше

.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2017 года вырос на 3,7% по отношению к декабрю 2016 г. Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ... Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ... читать дальше

.

Нефтегазовые компании активно выступают за повышение порога запасов газа для месторождений федерального значения, разрабатывать которые могут только российские участники рынка. Согласно закону "О недрах", к месторождениям федерального значения относятся участки с... Согласно закону "О недрах", к месторождениям федерального значения относятся участки с... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали торги в среду снижением на 0,2-0,3%. Индекс Dow Jones Industrial Average в 17:43 МСК опустился на 0,19% - до 20051,91 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average в 17:43 МСК опустился на 0,19% - до 20051,91 пункта. Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,23%, составив 2287,88... Standard & Poor's 500 к этому времени снизился на 0,23%, составив 2287,88... читать дальше

.

Инвесторы, пытавшиеся спекулировать фьючерсами на замороженный концентрат апельсинового сока, разочаровались в них после того, как с ноябрьских рекордных высот контракты подешевели почти на треть. Вместе с тем цены на апельсиновый сок на физическом рынке по-прежнему... Вместе с тем цены на апельсиновый сок на физическом рынке по-прежнему... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1699 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,4282 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,11 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,11 руб.,... читать дальше

.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 3-го купона биржевых облигаций серии БО-42 в размере 13% годовых, говорится в сообщении компании. Размер выплат по купону составит 64,82 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размер выплат по купону составит 64,82 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Размещение 10-летних бумаг на 1 млрд рублей... Размещение 10-летних бумаг на 1 млрд рублей... читать дальше

.

В 2016 году импорт легковых автомобилей в Россию составил 267 тыс. шт. на общую сумму $6,027 млрд против 349,9 тыс. на $6,49 млрд годом ранее, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС). Таким образом, показатель в физическом выражении снизился на... читать дальше

.

В декабре 2016 года японские инвесторы сократили вложения в государственные долговые бумаги США самыми быстрыми темпами с мая 2013 года. По данным министерства финансов Японии, чистые продажи гособлигаций США японскими инвесторами составили 2,39 трлн иен ($21,3 млрд) по... читать дальше

.

Четыре ведущих бизнес-объединения России представили в правительство РФ свои предложения для комплексного плана ускорения роста экономики страны, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе заседания координационного совета... читать дальше

.

ВТБ разместил в среду, 8 февраля, однодневные биржевые облигации серии КС-1-97 на 29 млрд 491,250 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи" на которой проходило размещение. Таким образом, банк реализовал 58,98%... Таким образом, банк реализовал 58,98%... читать дальше

.

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей в размере 9,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к... Данный ориентир соответствует доходности к... читать дальше

.

"Внуково" планирует завершить консолидацию активов и подписать концессионное соглашение о развитии аэродромной инфраструктуры до конца 2017 г., заявил совладелец аэропорта Виталий Ванцев журналистам в кулуарах выставки NAIS-2017. "Октябрь-ноябрь 2017 года", - ответил он... "Октябрь-ноябрь 2017 года", - ответил он... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правления концерна Volkswagen AG Маттиасом Мюллером предложил обсудить имеющиеся вопросы для дальнейшего развития компании на российском рынке. "Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя... "Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя... читать дальше

.

У Россельхознадзора есть основания для введения ограничений на поставки говядины со всей территории Беларуси, если не будут приняты экстренные меры по усилению контроля за безопасностью мяса, заявили "Интерфаксу" в отделе лабораторного контроля службы. "Анализ... "Анализ... читать дальше

.