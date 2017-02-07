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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,3162 руб.
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07 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,3162 руб.
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7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3162 руб. Минимальный курс доллара США составил 58,905 руб., максимальный - 59,5 руб. К этому времени было заключено 35207 сделок. Объем торгов составил 215928,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,2075 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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