.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6682 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
АСВ ждет рекордных поступлений от банков по итогам 2016 г.
Банков становится всё меньше, но платить оставшимся за привлечение вкладов населения приходится всё больше. Кредитные организации за прошлый год могут отчислить рекордные 110 млрд рублей в фонд страхования вкладов в качестве гарантии сохранности...
 
Треть идей чиновников вредны для бизнеса
Минэкономики, отвечающее за процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), выпустило "Белую книгу регуляторной политики", в которой представило итоги становления этого института в РФ. Механизм ОРВ, запущенный в 2010 году, призван оценивать...
 
Регионам прописали 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса
Правительство утвердило для регионов 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, основываясь на которых субъекты РФ должны улучшать ситуацию по ключевым параметрам рейтинга Doing Business. В частности, правительство ждет сокращения сроков...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

07 февраля 2017 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6682 руб.

 0  
7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6682 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6508 руб., максимальный - 8,7025 руб. Было заключено 120 сделок. Объем торгов составил 538,54 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,684 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
07 февраля 2017 года 21:02
Газпром 13 марта начнет road show бондов в долларах США, 27 марта - в евро или фунтах
Газпром" 13 марта начнет road show евробондов, номинированных в долларах США, сообщили "Интерфаксу" источники на финансовом рынке.

27 марта начнутся встречи с инвесторами в рамках размещения "европейского" выпуска облигаций концерна - он может быть номинирован в фунтах...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 20:25
МСП банк готовит программу биржевых облигаций
блюдательный совет АО "МСП Банк" на заседании 21 февраля рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р, говорится в сообщении кредитной организации.

Параметры программы в сообщении не указываются.

В настоящее время в обращении...
.
07 февраля 2017 года 19:58
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 7 февраля растет
К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 8,26 пункта (0,374%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2218,77 пункта.

После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 февраля снизилась на 0,15% и составила 21605,959 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 21605,959 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,453 млрд руб., или на...
.
07 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,3162 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3162 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,6682 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,6682 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,6508 руб., максимальный -...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,3424 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1572 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3424 руб.

Минимальный курс евро составил 63,055 руб.,...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:57
Индекс ММВБ увеличился на 0,4%, индекс РТС - на 0,1%
Рынок акций РФ завершил торги незначительным ростом. Давление со стороны дешевеющей нефти компенсировалось ослаблением рубля.

Сегодня снизилось большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона из-за высокой степени экономической и политической...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:50
Мосбиржа зарегистрировала выпуск бондов МТС серии 001P-01 на 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Бумаги включены в первый уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:46
S&P поместило рейтинги банка "Национальный стандарт" на пересмотр с "негативным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги банка "Национальный стандарт" в список CreditWatch Negative, сообщается в пресс-релизе агентства.

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги контрагента банка на момент пересмотра находились на уровне...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:43
Мосбиржа с 8 февраля ограничит торги бондами НДК 1-й серии на 1,5 млрд руб. дефолтными режимами
"Московская биржа" с 8 февраля ограничит режим торгов облигациями ПАО" Национальная девелоперская компания" (НДК) серии 01 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов" и "Облигации Д-РПС", говорится в сообщении биржи.

Такое решение принято в связи с...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:39
Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП РФ в декабре до 0,6%
Минэкономразвития улучшило оценку снижения ВВП РФ в декабре 2016 года в годовом сравнении до 0,6% с 1,0%, следует из ежемесячного мониторинга министерства.

При этом рост ВВП РФ в ноябре 2016 года улучшен до 1,1% в годовом выражении с 0,5% по предыдущей...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:37
Мосбиржа зарегистрировала вторую программу однодневных бондов ВТБ на 15 трлн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала новую программу однодневных биржевых облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) серии КС-2 объемом до 15 трлн рублей, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен идентификационный номер 401000B003P02E. Программа бессрочная.

Как сообщалось,...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:33
В Банке России начали работать новые функциональные департаменты
департамент департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций и департамент корпоративных отношений. Создание департаменов – это еще один шаг к становлению Банка России в качестве единого мегарегулятора финансового рынка, говорится в сообщении регулятора.....    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:26
На реализацию госпрограмм в открытой части предусмотрено более 237 млрд руб.- Медведев
Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что реализация промышленных госпрограмм в открытой части обеспечена суммой в 237 млрд руб.

"Каждый вложенный рубль должен приносить конкретную отдачу, причем это может быть и рост объемов производства, и новые научные разработки, и,...    читать дальше
.
07 февраля 2017 года 18:15
Россия внесет в 2017-2019 годах в фонд ФАО до $3,3 млн
Россия в 2017-2019 годах внесет в фонд ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) до $3,3 млн на помощь странам Восточной Европы и Центральной Азии в развитии и реализации государственных стратегий и планов действия по сокращению угрозы устойчивости к...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.