Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,2583 руб.

7 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4929 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,2583 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,98 руб., максимальный - 59,4875 руб. Было заключено 14009 сделок. Объем торгов составил 67529,68 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,4 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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