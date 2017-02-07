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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 8 февраля в размере 63,2362 руб.
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07 февраля 2017 года 12:38
ЦБ РФ установил курс евро с 8 февраля в размере 63,2362 руб.
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7 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 63,2362 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,96 коп. Это автоматическое сообщение.
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На конец 2015 года общее число населения Китая составляло 1,375 млрд человек, но уже к 2020 году население страны составит около 1,42 млрд человек, сообщается в Общекитайском плане развития по вопросам планового деторождения на 13-ю пятилетку (2016-2020 годы). Целями... читать дальше
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В среду, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам облигаций на общую сумму 26692,18 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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.07 февраля 2017 года 15:23
Президент Белоруссии обеспокоен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС
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.07 февраля 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2679 руб. Минимальный курс евро составил 63,0325 руб., максимальный -... читать дальше
.07 февраля 2017 года 15:08
Впервые действия правительства Великобритании и премьер-министра Терезы Мэй в отношении процесса выхода страны из Европейского союза (Brexit) получили одобрение большинства жителей страны, свидетельствуют результаты опроса компании ORB. Доля респондентов, позитивно... читать дальше
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ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2342,73 (+36,32) руб./грамм; на серебро - 33,49 (+0,87) руб./грамм; на платину - 1912,62 (+9,88) руб./грамм; на палладий - 1436,85 (-5,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Минфин РФ при проведении покупок валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будет тратить средства Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета, оставшиеся на счетах валютные остатки в конце года зачислит в фонд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на... читать дальше
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Потребность АПК РФ в субсидиях на короткие кредиты оценивается почти в 40 млрд рублей, в 2017 году выделено 11 млрд рублей. "Чтобы "закрыть" все потребности по льготному кредитованию по коротким кредитам, нужно не менее 40 млрд рублей. Естественно, таких денег нет", -... читать дальше
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Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились вслед за рынками акций США и Европы из-за высокой степени экономической и политической неопределенности, пишет Financial Times. Инвесторы продолжают ждать деталей экономической политики... читать дальше
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