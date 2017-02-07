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Правительство РФ приняло решение отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья, сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова. "Вчера на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ... "Вчера на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ... читать дальше

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ПАО "Вторресурсы" не исполнило оферту на выкуп биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 2,568 млн рублей, говорится в сообщении компании. Неисполнение оферты компания объясняет "невозможностью проведения операции в связи с отзывом лицензии у уполномоченного... Неисполнение оферты компания объясняет "невозможностью проведения операции в связи с отзывом лицензии у уполномоченного... читать дальше

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На конец 2015 года общее число населения Китая составляло 1,375 млрд человек, но уже к 2020 году население страны составит около 1,42 млрд человек, сообщается в Общекитайском плане развития по вопросам планового деторождения на 13-ю пятилетку (2016-2020 годы). Целями... Целями... читать дальше

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В среду, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам облигаций на общую сумму 26692,18 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 8 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Снижение объемов взаимной торговли в Союзном государстве России и Белоруссии и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вызывают беспокойство, заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2679 руб. Минимальный курс евро составил 63,0325 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 63,0325 руб., максимальный -... читать дальше

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Впервые действия правительства Великобритании и премьер-министра Терезы Мэй в отношении процесса выхода страны из Европейского союза (Brexit) получили одобрение большинства жителей страны, свидетельствуют результаты опроса компании ORB. Доля респондентов, позитивно... Доля респондентов, позитивно... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2342,73 (+36,32) руб./грамм; на серебро - 33,49 (+0,87) руб./грамм; на платину - 1912,62 (+9,88) руб./грамм; на палладий - 1436,85 (-5,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минфин РФ при проведении покупок валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будет тратить средства Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета, оставшиеся на счетах валютные остатки в конце года зачислит в фонд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на... читать дальше

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Потребность АПК РФ в субсидиях на короткие кредиты оценивается почти в 40 млрд рублей, в 2017 году выделено 11 млрд рублей. "Чтобы "закрыть" все потребности по льготному кредитованию по коротким кредитам, нужно не менее 40 млрд рублей. Естественно, таких денег нет", -... "Чтобы "закрыть" все потребности по льготному кредитованию по коротким кредитам, нужно не менее 40 млрд рублей. Естественно, таких денег нет", -... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 6,1 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2216,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2218,42 (+0,36%) пункта, минимальное - 2201,22 (-0,42%)... читать дальше

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Отрицательный капитал лишившегося лицензии АйМаниБанка вырос до 14,4 млрд рублей с прежней оценки 9,4 млрд рублей, следует из материалов на сайте ЦБ РФ. Новые данные представлены на дату принятия решения о признании банка банкротом - 19 января 2017 года. Новые данные представлены на дату принятия решения о признании банка банкротом - 19 января 2017 года. Активы... Активы... читать дальше

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Немецкий концерн ThyssenKrupp получил крупный заказ от Норвегии на строительство четырех подводных лодок, заявила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Заявку на выполнение этого проекта подавала также конкурирующая с ThyssenKrupp французская компания DCNS, сообщает... читать дальше

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Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились вслед за рынками акций США и Европы из-за высокой степени экономической и политической неопределенности, пишет Financial Times. Инвесторы продолжают ждать деталей экономической политики... Инвесторы продолжают ждать деталей экономической политики... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Бурятия", сообщила пресс-служба Кремля во вторник. Как следует из текста указа, принята отставка Вячеслава Наговицына "по собственному желанию". Как следует из текста указа, принята отставка Вячеслава Наговицына "по собственному желанию". "Назначить... "Назначить... читать дальше

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