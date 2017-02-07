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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
АСВ ждет рекордных поступлений от банков по итогам 2016 г.
Банков становится всё меньше, но платить оставшимся за привлечение вкладов населения приходится всё больше. Кредитные организации за прошлый год могут отчислить рекордные 110 млрд рублей в фонд страхования вкладов в качестве гарантии сохранности...
 
Треть идей чиновников вредны для бизнеса
Минэкономики, отвечающее за процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), выпустило "Белую книгу регуляторной политики", в которой представило итоги становления этого института в РФ. Механизм ОРВ, запущенный в 2010 году, призван оценивать...
 
Регионам прописали 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса
Правительство утвердило для регионов 12 целевых моделей упрощения ведения бизнеса, основываясь на которых субъекты РФ должны улучшать ситуацию по ключевым параметрам рейтинга Doing Business. В частности, правительство ждет сокращения сроков...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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07 февраля 2017 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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7 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Промышленное производство в Германии Декабрь 2016
10:45 Внешнеторговый баланс Франции Декабрь 2016
16:30 Внешнеторговый баланс США Декабрь 2016
16:30 Разрешения на строительство в Канаде Декабрь 2016
18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Январь 2017

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
07 февраля 2017 года 15:39
Бесплатная приватизация жилья в РФ будет бессрочной
Правительство РФ приняло решение отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья, сообщила сегодня журналистам пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.

"Вчера на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 15:34
"Вторресурсы" не исполнили оферту по бондам серии БО-01 на 2,6 млн рублей
ПАО "Вторресурсы" не исполнило оферту на выкуп биржевых облигаций серии БО-01 на сумму 2,568 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Неисполнение оферты компания объясняет "невозможностью проведения операции в связи с отзывом лицензии у уполномоченного...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 15:31
К 2020 году в Китае ждут прироста населения до 1,42 млрд человек
На конец 2015 года общее число населения Китая составляло 1,375 млрд человек, но уже к 2020 году население страны составит около 1,42 млрд человек, сообщается в Общекитайском плане развития по вопросам планового деторождения на 13-ю пятилетку (2016-2020 годы).

Целями...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 15:30
В среду, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам облигаций на общую сумму 26692,18 млн руб.
В среду, 8 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам облигаций на общую сумму 26692,18 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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07 февраля 2017 года 15:30
В среду, 8 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
В среду, 8 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 15:23
Президент Белоруссии обеспокоен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС
Снижение объемов взаимной торговли в Союзном государстве России и Белоруссии и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вызывают беспокойство, заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым в...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,2679 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1251 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2679 руб.

Минимальный курс евро составил 63,0325 руб., максимальный -...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 15:08
Впервые большинство граждан Великобритании одобряют действия Мэй в Brexit - опрос
Впервые действия правительства Великобритании и премьер-министра Терезы Мэй в отношении процесса выхода страны из Европейского союза (Brexit) получили одобрение большинства жителей страны, свидетельствуют результаты опроса компании ORB.

Доля респондентов, позитивно...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 февраля
ЦБ РФ с 8 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2342,73 (+36,32) руб./грамм; на серебро - 33,49 (+0,87) руб./грамм; на платину - 1912,62 (+9,88) руб./грамм; на палладий - 1436,85 (-5,3) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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07 февраля 2017 года 15:00
Остатки закупленной на рынке валюты будут зачислены в Резервный фонд в конце года - Силуанов
Минфин РФ при проведении покупок валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будет тратить средства Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета, оставшиеся на счетах валютные остатки в конце года зачислит в фонд, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 14:52
В целом потребность АПК в субсидиях на короткие кредиты оценивается в 40 млрд руб. в год - Ткачев
Потребность АПК РФ в субсидиях на короткие кредиты оценивается почти в 40 млрд рублей, в 2017 году выделено 11 млрд рублей.

"Чтобы "закрыть" все потребности по льготному кредитованию по коротким кредитам, нужно не менее 40 млрд рублей. Естественно, таких денег нет", -...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 7 февраля движется разнонаправленно
Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс ММВБ повысился на 6,1 пункта (0,276%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2216,61 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2218,42 (+0,36%) пункта, минимальное - 2201,22 (-0,42%)...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 14:43
"Дыра" в капитале "АйМаниБанка" составила 14,4 млрд руб. - ЦБ РФ
Отрицательный капитал лишившегося лицензии АйМаниБанка вырос до 14,4 млрд рублей с прежней оценки 9,4 млрд рублей, следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Новые данные представлены на дату принятия решения о признании банка банкротом - 19 января 2017 года.

Активы...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 14:34
ThyssenKrupp построит четыре подлодки для Норвегии
Немецкий концерн ThyssenKrupp получил крупный заказ от Норвегии на строительство четырех подводных лодок, заявила министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Заявку на выполнение этого проекта подавала также конкурирующая с ThyssenKrupp французская компания DCNS, сообщает...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 14:21
Азиатские фондовые рынки завершили торги в минусе
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились вслед за рынками акций США и Европы из-за высокой степени экономической и политической неопределенности, пишет Financial Times.

Инвесторы продолжают ждать деталей экономической политики...    читать дальше
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07 февраля 2017 года 14:14
Путин назначил замглавы Минтранса Цыденова врио главы Республики Бурятия
Президент России Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Бурятия", сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

Как следует из текста указа, принята отставка Вячеслава Наговицына "по собственному желанию".

"Назначить...    читать дальше
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