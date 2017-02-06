Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 58,7649 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5534 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 58,7649 руб.

Минимальный курс доллара США составил 58,57 руб., максимальный - 58,95 руб. Было заключено 16598 сделок. Объем торгов составил 67676,44 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 58,855 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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