Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,1428 руб.

6 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1428 руб.

Минимальный курс евро составил 62,97 руб., максимальный - 63,5675 руб. Было заключено 3593 сделки. Объем торгов составил 16974,42 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,17 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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