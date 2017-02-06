.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1891,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 536,06 млрд руб.
.
06 февраля 2017 года 09:36
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1891,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 536,06 млрд руб.
|0
6 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 февраля составили по Российской Федерации 1891,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1692,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1674,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1466,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 февраля составили 536,06 млрд руб. против 541,88908 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 февраля 2017 года 16:21
АО "Открытие холдинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 198,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 39,95% бондов данной... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:20
В январе т.г. потребительские цены на бензин в России выросли на 0,8% при инфляции в 0,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Росстата. За весь 2016 год бензин подорожал на 3,8% при инфляции в 5,4%. При этом в декабре 2016 года бензин...
.06 февраля 2017 года 16:15
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 16,02 пункта (0,719%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2210,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2230,86 (+0,19%) пункта, минимальное -... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:15
Совет директоров ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" 20 февраля рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р, говорится в сообщении компании. Параметры программы не раскрываются. Кроме того, совет директоров рассмотрит вопрос об... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:12
Группа ВТБ ожидает рост объема ипотеки в 2017 году на уровне не менее 10%, заявил глава госбанка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным Костина, общий объём портфеля ипотеки группы ВТБ в прошлом году вырос на 15%, а количество выданных... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:04
Marubeni Corp., одна из крупнейших диверсифицированных компаний Японии, улучшила прогноз чистой прибыли на 2016-2017 финансовый год, завершающийся в марте, на 10 млрд иен ($89 млн) благодаря продаже электростанции, работающей на солнечной энергии. Теперь Marubeni... читать дальше
.06 февраля 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 58,22/59,52 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,22/59,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал...
.06 февраля 2017 года 15:54
Ограничение роста стоимости тепловой энергии уровне 4% в некоторых случаях препятствует привлечению инвестиций в отрасль, считает заместитель главы ФАС Виталий Королев. "Тот индекс (роста) платы граждан, который сейчас принят в размере 4% - он, конечно, очень... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:48
Шесть крупнейших американских банков имеет в резерве свыше $100 млрд денежных средств. Эти средства могут высвободиться в результате пересмотра закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе от 2010 года, пишет The Wall Street Journal. Пересмотр закона был инициирован... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:40
Ежегодная потребность в инвестициях в российское теплоснабжение составляет 250 млрд руб., 37% из них могут быть получены за счет повышения эффективности, сообщил замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, выступая на парламентских слушаниях, посвященных реформе... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:32
Правительство РФ утвердило перечень целевых моделей по устранению бюрократических барьеров, упрощению процедур ведения бизнеса по 12 направлениям и улучшению инвестиционного климата, которые будут внедряться в регионах. "Я подписал распоряжение правительства, которым... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:30
Во вторник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 3808,18 млн руб.
Во вторник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 3808,18 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:30
Во вторник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,75 млн
Во вторник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,75 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:30
Во вторник, 7 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1300,00 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:30
Во вторник, 7 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51148,94 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.06 февраля 2017 года 15:23
Рост промпроизводства в РФ в январе 2017 года, согласно ожиданиям экономистов, составит 3,0% в годовом выражении. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.