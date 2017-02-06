ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,8156 руб.

АО "Открытие холдинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 198,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

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В январе т.г. потребительские цены на бензин в России выросли на 0,8% при инфляции в 0,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Росстата.

За весь 2016 год бензин подорожал на 3,8% при инфляции в 5,4%.

При этом в декабре 2016 года бензин...