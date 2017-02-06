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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,8156 руб.
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Потенциал снижения ключевой ставки в 1-м полугодии уменьшился
Банк России, ожидаемо сохранив ключевую ставку на уровне 10% годовых, изменил сигнал о будущей направленности ДКП. Регулятор заявил об уменьшении потенциала снижения ставки в 1-м полугодии
 
Столыпинский клуб предлагает сделать ставку на регионы
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Басаргин начал череду отставок губернаторов
Объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов может быть сделано в ближайшие дни, сообщают "Ведомости". "Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник рассказали, что это решение, по их словам, обсуждалось в управлении...
 
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06 февраля 2017 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 63,8156 руб.

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6 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 63,8156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,51 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
06 февраля 2017 года 16:21
"Открытие холдинг" приобрел по оферте 40% облигаций БО-05 на 1,2 млрд рублей
АО "Открытие холдинг" в рамках оферты приобрело 1 млн 198,480 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 39,95% бондов данной...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 16:20
Январский рост потребительских цены на бензин оказался выше инфляции - Росстат
В январе т.г. потребительские цены на бензин в России выросли на 0,8% при инфляции в 0,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Росстата.

За весь 2016 год бензин подорожал на 3,8% при инфляции в 5,4%.

При этом в декабре 2016 года бензин...
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06 февраля 2017 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 6 февраля снижается
Индекс ММВБ стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ понизился на 16,02 пункта (0,719%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2210,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2230,86 (+0,19%) пункта, минимальное -...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 16:15
Ленэнерго 20 февраля рассмотрит вопрос об утверждении программы бондов
Совет директоров ПАО энергетики и электрификации "Ленэнерго" 20 февраля рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций серии 001Р, говорится в сообщении компании.

Параметры программы не раскрываются. Кроме того, совет директоров рассмотрит вопрос об...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 16:12
ВТБ: рост ипотеки в 2017 г. составит не менее 10%
Группа ВТБ ожидает рост объема ипотеки в 2017 году на уровне не менее 10%, заявил глава госбанка Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Костина, общий объём портфеля ипотеки группы ВТБ в прошлом году вырос на 15%, а количество выданных...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 16:04
Marubeni повысила прогноз годовой прибыли на 10 млрд иен
Marubeni Corp., одна из крупнейших диверсифицированных компаний Японии, улучшила прогноз чистой прибыли на 2016-2017 финансовый год, завершающийся в марте, на 10 млрд иен ($89 млн) благодаря продаже электростанции, работающей на солнечной энергии.

Теперь Marubeni...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 58,22/59,52 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,22/59,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи упал...
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06 февраля 2017 года 15:54
ФАС: 4-процентного роста платы граждан за тепло мало для модернизации отрасли
Ограничение роста стоимости тепловой энергии уровне 4% в некоторых случаях препятствует привлечению инвестиций в отрасль, считает заместитель главы ФАС Виталий Королев.

"Тот индекс (роста) платы граждан, который сейчас принят в размере 4% - он, конечно, очень...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 15:48
Более $100 млрд может освободиться на счетах банков США из-за пересмотра закона Додда-Фрэнка
Шесть крупнейших американских банков имеет в резерве свыше $100 млрд денежных средств. Эти средства могут высвободиться в результате пересмотра закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе от 2010 года, пишет The Wall Street Journal.

Пересмотр закона был инициирован...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 15:40
В год в РФ необходимо 250 млрд руб. инвестиций в теплоснабжение
Ежегодная потребность в инвестициях в российское теплоснабжение составляет 250 млрд руб., 37% из них могут быть получены за счет повышения эффективности, сообщил замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, выступая на парламентских слушаниях, посвященных реформе...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 15:32
Утверждены 12 целевых моделей по улучшению инвестклимата в регионах
Правительство РФ утвердило перечень целевых моделей по устранению бюрократических барьеров, упрощению процедур ведения бизнеса по 12 направлениям и улучшению инвестиционного климата, которые будут внедряться в регионах.

"Я подписал распоряжение правительства, которым...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 15:30
Во вторник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 3808,18 млн руб.
Во вторник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 3808,18 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 15:30
Во вторник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,75 млн
Во вторник, 7 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,75 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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06 февраля 2017 года 15:30
Во вторник, 7 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1300,00 млн
Во вторник, 7 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1300,00 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 15:30
Во вторник, 7 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51148,94 млн руб.
Во вторник, 7 февраля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 51148,94 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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06 февраля 2017 года 15:23
Аналитики ожидают январскую инфляцию на уровне 0,7%
Рост промпроизводства в РФ в январе 2017 года, согласно ожиданиям экономистов, составит 3,0% в годовом выражении. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в январе, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и...    читать дальше
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