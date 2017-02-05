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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3137 руб.
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05 февраля 2017 года 11:56
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3137 руб.
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5 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 59,3137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,21 коп.
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05 февраля 2017 года 13:08
Сампсониевский собор Санкт-Петербурга в воскресенье официально передан Русской православной церкви. Церемония передачи началась с божественной литургии. Затем директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров вручил ключи от храма архимандриту Серафиму... читать дальше
.05 февраля 2017 года 12:27
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявляет, что санкции Евросоюза в отношении России не дали ожидаемого Брюсселем эффекта. "К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников", - написал... читать дальше
.05 февраля 2017 года 11:56
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 63,8156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,51 коп.
.05 февраля 2017 года 11:56
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 59,3137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,21 коп.
.04 февраля 2017 года 17:36
Партия "Яблоко" объявила о запуске президентской кампании Григория Явлинского. Первый форум доверенных лиц кандидата в президенты России Г.Явлинского прошел в Москве в субботу. "Мы начинаем президентскую гонку с молодежи, потому что наша партия и наша кампания направлены на... читать дальше
.04 февраля 2017 года 16:47
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся реконструкции и строительства объектов Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно сообщению, подписанным документом вносятся... читать дальше
.04 февраля 2017 года 16:24
Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован грипп птиц
Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это связано с нарастающим темпом распространение заболевания... читать дальше
.04 февраля 2017 года 15:08
В.Жириновский переизбран председателем ЛДПР и намерен шестой раз участвовать в выборах президента РФ
Владимир Жириновский на очередном съезде ЛДПР переизбран председателем партии. В.Жириновский является председателем ЛДПР с 31 марта 1990 г. Председатель партии избирается на 4 года без ограничения количества сроков. Председатель партии по уставу организации осуществляет... читать дальше
.04 февраля 2017 года 15:02
В Москве встревожены ростом террористической активности вооруженной оппозиции в Афганистане и влияния группировки ИГИЛ
В Москве встревожены ростом террористической активности вооруженной оппозиции в Афганистане и распространением в этой стране влияния группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). "Внимательно следим за ситуацией в сфере безопасности в Афганистане. Обеспокоены ростом боевой и... читать дальше
.04 февраля 2017 года 13:50
Более 100 тыс. виз были аннулированы американскими властями после подписания президентом США Дональдом Трампом миграционного указа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на юриста, защищающего в суде интересы администрации. Эти данные были озвучены стороной защиты в ходе... читать дальше
.04 февраля 2017 года 13:48
Доля фальсификата на российском продуктовом рынке составляет не более 7%, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. "Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на... читать дальше
.04 февраля 2017 года 12:15
Бюджетное правило, введения которого ЦБ РФ ждал как фактора снижения инфляционных рисков, в своем промежуточном варианте сыграло ровно противоположную роль
Бюджетное правило, введения которого ЦБ РФ ждал как фактора снижения инфляционных рисков, в своем неожиданном промежуточном варианте сыграло ровно противоположную роль. После того, как Минфин объявил о предстоящих покупках валюты при цене на нефть выше $40 за баррель, ЦБ на фоне... читать дальше
.04 февраля 2017 года 11:42
Все дольщики программы "Народный гараж" в Москве получат до конца 2017 года свои машиноместа - власти Москвы
Все дольщики программы "Народный гараж" в Москве должны получить до конца 2017 года свои машиноместа, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя столичного департамента строительства Павел Батайкин. "Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача решить все вопросы,... читать дальше
.04 февраля 2017 года 10:19
Постоянные представители России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли намерены тесно взаимодействовать во Всемирной организации, сообщает российская миссия при ООН по итогам их первой встречи, которая прошла в резиденции постпреда РФ. "Российский постпред принял Н.Хейли в... читать дальше
.04 февраля 2017 года 09:26
Визовые центры Испании открылись в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 1 февраля компания BLS International, которая с середины декабря 2016 года выполняет функции визового оператора Испании в РФ,... читать дальше
.04 февраля 2017 года 09:12
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 63,8156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,51 коп.
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