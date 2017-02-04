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04 февраля 2017 года 09:12
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3137 руб.
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4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 59,3137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,21 коп.
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04 февраля 2017 года 16:47
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся реконструкции и строительства объектов Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно сообщению, подписанным документом вносятся... читать дальше
.04 февраля 2017 года 16:24
Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован грипп птиц
Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это связано с нарастающим темпом распространение заболевания... читать дальше
.04 февраля 2017 года 15:08
В.Жириновский переизбран председателем ЛДПР и намерен шестой раз участвовать в выборах президента РФ
Владимир Жириновский на очередном съезде ЛДПР переизбран председателем партии. В.Жириновский является председателем ЛДПР с 31 марта 1990 г. Председатель партии избирается на 4 года без ограничения количества сроков. Председатель партии по уставу организации осуществляет... читать дальше
.04 февраля 2017 года 15:02
В Москве встревожены ростом террористической активности вооруженной оппозиции в Афганистане и влияния группировки ИГИЛ
В Москве встревожены ростом террористической активности вооруженной оппозиции в Афганистане и распространением в этой стране влияния группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). "Внимательно следим за ситуацией в сфере безопасности в Афганистане. Обеспокоены ростом боевой и... читать дальше
.04 февраля 2017 года 13:50
Более 100 тыс. виз были аннулированы американскими властями после подписания президентом США Дональдом Трампом миграционного указа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на юриста, защищающего в суде интересы администрации. Эти данные были озвучены стороной защиты в ходе... читать дальше
.04 февраля 2017 года 13:48
Доля фальсификата на российском продуктовом рынке составляет не более 7%, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. "Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на... читать дальше
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Бюджетное правило, введения которого ЦБ РФ ждал как фактора снижения инфляционных рисков, в своем промежуточном варианте сыграло ровно противоположную роль
Бюджетное правило, введения которого ЦБ РФ ждал как фактора снижения инфляционных рисков, в своем неожиданном промежуточном варианте сыграло ровно противоположную роль. После того, как Минфин объявил о предстоящих покупках валюты при цене на нефть выше $40 за баррель, ЦБ на фоне... читать дальше
.04 февраля 2017 года 11:42
Все дольщики программы "Народный гараж" в Москве получат до конца 2017 года свои машиноместа - власти Москвы
Все дольщики программы "Народный гараж" в Москве должны получить до конца 2017 года свои машиноместа, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя столичного департамента строительства Павел Батайкин. "Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача решить все вопросы,... читать дальше
.04 февраля 2017 года 10:19
Постоянные представители России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли намерены тесно взаимодействовать во Всемирной организации, сообщает российская миссия при ООН по итогам их первой встречи, которая прошла в резиденции постпреда РФ. "Российский постпред принял Н.Хейли в... читать дальше
.04 февраля 2017 года 09:26
Визовые центры Испании открылись в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 1 февраля компания BLS International, которая с середины декабря 2016 года выполняет функции визового оператора Испании в РФ,... читать дальше
.04 февраля 2017 года 09:12
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 63,8156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,51 коп.
.04 февраля 2017 года 09:12
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 59,3137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,21 коп.
.03 февраля 2017 года 19:54
К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 9,05 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2226,61 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 февраля снизилась на 0,22% и составила 27425,404 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27425,404 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 61,802 млрд руб., или на...
.03 февраля 2017 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7665 руб. Минимальный курс евро составил 63,02 руб.,... читать дальше
.03 февраля 2017 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 59,274 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,274 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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