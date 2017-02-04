ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 59,3137 руб.

4 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 59,3137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,21 коп.

.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся реконструкции и строительства объектов Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина, сообщает пресс-служба правительства РФ. Согласно сообщению, подписанным документом вносятся... читать дальше

.

Россельхознадзор запрещает ввоз мяса птицы и другой птицеводческой продукции из стран Европы, в которых зафиксирован высокопатогенный грипп птиц. Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, это связано с нарастающим темпом распространение заболевания... читать дальше

.

Владимир Жириновский на очередном съезде ЛДПР переизбран председателем партии. В.Жириновский является председателем ЛДПР с 31 марта 1990 г. Председатель партии избирается на 4 года без ограничения количества сроков. Председатель партии по уставу организации осуществляет... читать дальше

.

В Москве встревожены ростом террористической активности вооруженной оппозиции в Афганистане и распространением в этой стране влияния группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). "Внимательно следим за ситуацией в сфере безопасности в Афганистане. Обеспокоены ростом боевой и... читать дальше

.

Более 100 тыс. виз были аннулированы американскими властями после подписания президентом США Дональдом Трампом миграционного указа, пишет газета The Washington Post со ссылкой на юриста, защищающего в суде интересы администрации. Эти данные были озвучены стороной защиты в ходе... читать дальше

.

Доля фальсификата на российском продуктовом рынке составляет не более 7%, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. "Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на... читать дальше

.

Бюджетное правило, введения которого ЦБ РФ ждал как фактора снижения инфляционных рисков, в своем неожиданном промежуточном варианте сыграло ровно противоположную роль. После того, как Минфин объявил о предстоящих покупках валюты при цене на нефть выше $40 за баррель, ЦБ на фоне... читать дальше

.

Все дольщики программы "Народный гараж" в Москве должны получить до конца 2017 года свои машиноместа, сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя столичного департамента строительства Павел Батайкин. "Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача решить все вопросы,... читать дальше

.

Постоянные представители России и США при ООН Виталий Чуркин и Никки Хейли намерены тесно взаимодействовать во Всемирной организации, сообщает российская миссия при ООН по итогам их первой встречи, которая прошла в резиденции постпреда РФ. "Российский постпред принял Н.Хейли в... читать дальше

.

Визовые центры Испании открылись в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). С 1 февраля компания BLS International, которая с середины декабря 2016 года выполняет функции визового оператора Испании в РФ,... читать дальше

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 63,8156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,51 коп.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 59,3137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,21 коп.

.

К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 9,05 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2226,61 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27425,404 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 61,802 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7665 руб. Минимальный курс евро составил 63,02 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,02 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,274 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.