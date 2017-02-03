Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,3149 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,3149 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59 руб., максимальный - 59,5675 руб. Было заключено 20656 сделок. Объем торгов составил 82785,75 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,075 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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