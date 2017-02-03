Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

3 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.02 по 12.02 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 9,05 пункта (0,408%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2226,61 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 27425,404 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 61,802 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,274 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 686 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,703 руб. Минимальный курс юаня составил 8,65 руб., максимальный - 8,7325... Минимальный курс юаня составил 8,65 руб., максимальный - 8,7325... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7665 руб. Минимальный курс евро составил 63,02 руб.,... Минимальный курс евро составил 63,02 руб.,... читать дальше

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Операции на валютном рынке, которые Минфин РФ начнет на следующей неделе, помогут стабилизировать все основные экономические показатели, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Минфин 7 февраля начнет приобретение валюты на рынке, всего в феврале планируется... Минфин 7 февраля начнет приобретение валюты на рынке, всего в феврале планируется... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся ростом индексов ММВБ и РТС на фоне статистики по рынку труда США и новостях о введении новых антииранских санкций, реакция на ожидавшуюся неизменность ставки ЦБ РФ оказалась нейтральной. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в... читать дальше

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Российский бизнес по-прежнему считает налоговую нагрузку высокой, для компаний, работающих легально, нужно постараться ее снизить, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. "Большую тревогу вызывает в опросе бизнеса (опубликованном в пятницу Росстатом -... "Большую тревогу вызывает в опросе бизнеса (опубликованном в пятницу Росстатом -... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс, один из главных сторонников мягкой денежно-кредитной политики в руководстве Федрезерва, поддерживает повышение ставок, но считает, что оно должно быть постепенным. "Я полагаю, что будет разумным... "Я полагаю, что будет разумным... читать дальше

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Чистая прибыль Phillips 66, крупнейшей по капитализации независимой нефтеперерабатывающей компании США, в четвертом квартале 2016 года упала в 4 раза и составила $163 млн, или $0,31 в расчете на акцию, по сравнению с $650 млн, или $1,2 на акцию, за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ хочет установить повышенный коэффициент риска 3 для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) более 30% и, по сути, запретительный коэффициент 6 для кредитов с ПСК более 35%, следует из доработанного проекта изменений в инструкцию 139-И "Об обязательных нормативах... читать дальше

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Цены на нефть резко поднялись в пятницу на новости, что США расширили санкции против Ирана. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу увеличилась на 59 центов - до $57,15 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск в пятницу увеличилась на 59 центов - до $57,15 за баррель. Цена фьючерса на нефть... Цена фьючерса на нефть... читать дальше

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Минсельхоз РФ не получал от Белоруссии претензий по организации поставок белорусского продовольствия, заявил журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. "Никаких официальных претензий в адрес министерства сельского хозяйства не поступало, на... "Никаких официальных претензий в адрес министерства сельского хозяйства не поступало, на... читать дальше

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Администрация президента США Дональда Трампа в пятницу ввела дополнительные санкции в отношении Ирана, сообщается на сайте Минфина США. В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом... В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний. В документе Минфина уточняется, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2017 года опустился до 56,5 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Согласно пересмотренным данным, значение индикатора в декабре составило 56,6 пункта, а не 57,2... Согласно пересмотренным данным, значение индикатора в декабре составило 56,6 пункта, а не 57,2...

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Фондовые индексы США растут в пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск в пятницу вырос на 0,5% - до 19992,29 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск в пятницу вырос на 0,5% - до 19992,29 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,4%, составив 2289,35. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,4%, составив 2289,35. Значение индекса Nasdaq Composite... Значение индекса Nasdaq Composite... читать дальше

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