Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,8002 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8002 руб.

Минимальный курс евро составил 63,4775 руб., максимальный - 63,995 руб. Была заключена 3731 сделка. Объем торгов составил 15544,36 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,6 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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