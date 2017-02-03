ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 59,3137 руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 59,3137 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,21 коп.

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Deutsche Bank AG планирует сократить порядка 17% сотрудников глобального подразделения, отвечающего за операции с акциями, а также 6% штата подразделения в сфере активов с фиксированной доходностью, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 1,86 пункта (0,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2219,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2228,05 (+0,47%) пункта, минимальное - 2213,22 (-0,2%)... читать дальше

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Самыми активными участниками SPO "Трубной металлургической компании", в рамках которого "дочка" эмитента продала 13,4% его акций за 10,4 млрд рублей, были инвестфонды из Великобритании. "Большая часть пришлась на заявки британских фондов (около трети размещения),... "Большая часть пришлась на заявки британских фондов (около трети размещения),... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,7/60,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысился в добывающих производствах с минус 7% до минус 1%, в обрабатывающих производствах с минус 8% до минус 3%,... читать дальше

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"Московская биржа" с 3 февраля внедряет автоматизированный "конструктор" текста программы биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи. Данный "конструктор" позволяет автоматически генерировать текст типовой программы биржевых облигаций. Он учитывает определенные... Данный "конструктор" позволяет автоматически генерировать текст типовой программы биржевых облигаций. Он учитывает определенные... читать дальше

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Министерство финансов и финансовые регуляторы США вскоре могут начать пересмотр закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе от 2010 года. Соответствующий указ сегодня должен подписать президент США Дональд Трамп, заявил глава Национального экономического совета Гэри Кон в интервью... читать дальше

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Южнокорейская компания Samsung Electronics рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску бытовой техники в США. Однако, по сообщению представителя Samsung агентству Associated Press, обсуждение этих планов находится "в начальной стадии", и... Однако, по сообщению представителя Samsung агентству Associated Press, обсуждение этих планов находится "в начальной стадии", и... читать дальше

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Россия на сегодняшний день получает больше доходов от экспорта сельхозпродукции, чем от продажи вооружений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с сельскими тружениками социальной сферы. "Отрадно сознавать, что сегодняшний агропромышленный... "Отрадно сознавать, что сегодняшний агропромышленный... читать дальше

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ПАО "Волга Капитал" утвердило программу биржевых облигаций объемом до 5 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20... В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20... читать дальше

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Россия продолжает оказывать экономическую, политическую и иную помощь белорусским партнерам, на данный момент Минску выделено свыше 6 млрд долларов, что является большой нагрузкой на российский бюджет, заявили в пресс-службе президента России. "Российская сторона... "Российская сторона... читать дальше

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В понедельник, 6 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 980,52 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 6 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50064,51 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 6 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,40 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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К 1 июня 2017 года миллион россиян получат новое жилье по программе переселения из аварийного жилья, заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Степашина,... По словам Степашина,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8002 руб. Минимальный курс евро составил 63,4775 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 63,4775 руб., максимальный -... читать дальше

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