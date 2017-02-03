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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 63,8156 руб.
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03 февраля 2017 года 12:39

ЦБ РФ установил курс евро с 4 февраля в размере 63,8156 руб.

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3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 63,8156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,51 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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