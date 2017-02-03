.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 183,7 млрд руб.
.
03 февраля 2017 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 183,7 млрд руб.
|0
3 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 183,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 194,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 февраля 2017 года 16:17
Deutsche Bank AG планирует сократить порядка 17% сотрудников глобального подразделения, отвечающего за операции с акциями, а также 6% штата подразделения в сфере активов с фиксированной доходностью, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:15
Индекс ММВБ стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 1,86 пункта (0,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2219,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2228,05 (+0,47%) пункта, минимальное - 2213,22 (-0,2%)... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:08
Самыми активными участниками SPO "Трубной металлургической компании", в рамках которого "дочка" эмитента продала 13,4% его акций за 10,4 млрд рублей, были инвестфонды из Великобритании. "Большая часть пришлась на заявки британских фондов (около трети размещения),... читать дальше
.03 февраля 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 58,7/60,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал на...
.03 февраля 2017 года 16:00
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысился в добывающих производствах с минус 7% до минус 1%, в обрабатывающих производствах с минус 8% до минус 3%,... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:58
"Московская биржа" с 3 февраля внедряет автоматизированный "конструктор" текста программы биржевых облигаций, говорится в сообщении биржи. Данный "конструктор" позволяет автоматически генерировать текст типовой программы биржевых облигаций. Он учитывает определенные... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:57
Министерство финансов и финансовые регуляторы США вскоре могут начать пересмотр закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе от 2010 года. Соответствующий указ сегодня должен подписать президент США Дональд Трамп, заявил глава Национального экономического совета Гэри Кон в интервью... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:48
Южнокорейская компания Samsung Electronics рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску бытовой техники в США. Однако, по сообщению представителя Samsung агентству Associated Press, обсуждение этих планов находится "в начальной стадии", и... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:39
Россия на сегодняшний день получает больше доходов от экспорта сельхозпродукции, чем от продажи вооружений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с сельскими тружениками социальной сферы. "Отрадно сознавать, что сегодняшний агропромышленный... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:38
ПАО "Волга Капитал" утвердило программу биржевых облигаций объемом до 5 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:31
Кремль заявляет, что Москва выделила Белоруссии уже свыше $6 млрд, это большая нагрузка на бюджет РФ
Россия продолжает оказывать экономическую, политическую и иную помощь белорусским партнерам, на данный момент Минску выделено свыше 6 млрд долларов, что является большой нагрузкой на российский бюджет, заявили в пресс-службе президента России. "Российская сторона... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:30
В понедельник, 6 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 980,52 млн руб.
В понедельник, 6 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 980,52 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:30
В понедельник, 6 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50064,51 млн руб.
В понедельник, 6 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50064,51 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:30
В понедельник, 6 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,40 млн
В понедельник, 6 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $29,40 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:23
К 1 июня 2017 года миллион россиян получат новое жилье по программе переселения из аварийного жилья, заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По словам Степашина,... читать дальше
.03 февраля 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8000 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8002 руб. Минимальный курс евро составил 63,4775 руб., максимальный -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.