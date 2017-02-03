Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1674,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 541,89 млрд руб.

3 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 февраля составили по Российской Федерации 1674,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1466,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1628,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1420,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 февраля составили 541,89 млрд руб. против 550,62249 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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