Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 59,7856 руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4565 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7856 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,38 руб., максимальный - 60,11 руб. Было заключено 18405 сделок. Объем торгов составил 77036,07 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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