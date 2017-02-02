Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,6003 руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4203 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6003 руб.

Минимальный курс евро составил 64,3925 руб., максимальный - 64,85 руб. Было заключено 3277 сделок. Объем торгов составил 13224,01 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,52 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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