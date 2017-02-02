ЦБ РФ установил курс евро с 3 февраля в размере 64,7307 руб.

2 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 февраля, составляет 64,7307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,15 коп.

.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 10,1% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплат по 5-6-му купону каждой серии составит 50,36 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... Размер выплат по 5-6-му купону каждой серии составит 50,36 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс.... читать дальше

.

Индекс ММВБ корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ понизился на 14,12 пункта (0,633%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2217,56 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 21768,405 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 6,969 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 359 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7878 руб. Минимальный курс юаня составил 8,73 руб., максимальный - 8,8129... Минимальный курс юаня составил 8,73 руб., максимальный - 8,8129... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5125 руб. Минимальный курс евро составил 64,2425 руб.,... Минимальный курс евро составил 64,2425 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 59,7292 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Рынок акций РФ опустился ниже 2220 пунктов по индексу ММВБ из-за укрепления рубля и не много вырос по индексу РТС на фоне стабильных нефтяных цен. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали снижение: рынки не стали фокусироваться на итогах... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали снижение: рынки не стали фокусироваться на итогах... читать дальше

.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что президент России Владимир Путин дал гарантии надежных поставок энергоресурсов в его страну. "Нам важно, чтобы российское сырье в любом случае попало на территорию Венгрии. Господин президент (Владимир Путин) это... "Нам важно, чтобы российское сырье в любом случае попало на территорию Венгрии. Господин президент (Владимир Путин) это... читать дальше

.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что отношения между Россией и Евросоюзом наладятся в самое ближайшее время. "Надеемся, что в ближайшем будущем мы будем приветствовать новые хорошие отношения между РФ и Европейским Союзом", - сказал В.Орбан на... "Надеемся, что в ближайшем будущем мы будем приветствовать новые хорошие отношения между РФ и Европейским Союзом", - сказал В.Орбан на... читать дальше

.

Российские туристы, выбирающие дорогие индивидуальные туры, вновь начали бронировать поездки заранее, как это было до 2015 года, сообщила журналистам генеральный директор компании "Карлсон Туризм" Екатерина Федорова. При этом, по ее словам, объем продаж приближается к... читать дальше

.

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим мировым экспортером черного золота, в марте поднимет цены на все виды нефти, которые экспортируются в Азию, Европу и США, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее значительно подорожает марка Arab Extra Light для покупателей... Наиболее значительно подорожает марка Arab Extra Light для покупателей... читать дальше

.

Совокупный спрос на биржевые облигации серии 001P-01 ПАО "Мобильные Телесистемы" объемом 10 млрд рублей превысил 50 млрд рублей, по финальному ориентиру ставки 1-го купона составил около 17 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка,... читать дальше

.

Россия и Венгерская республика продлили контракт на поставку газа до 2021 года и начинают обсуждение его дальнейшего продления, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы благодарим... "Мы благодарим... читать дальше

.

Совет директоров ПАО "Мечел" утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 30... В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия программы - 30... читать дальше

.

Англо-голландская Shell в 2016 году увеличила продажи сжиженного природного газа (СПГ) на 46% - до 57,1 млн тонн по сравнению с 39,2 млн тонн в 2015 году, говорится в отчете компании. Основной прирост произошел благодаря слиянию Shell с BG, также одного из крупнейших... Основной прирост произошел благодаря слиянию Shell с BG, также одного из крупнейших... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали торги в четверг небольшим снижением на фоне продолжающегося роста неопределенностей, связанных с новой политической обстановкой в стране, сообщает MarketWatch. В частности, вызывают опасения отношения с Австралией и Мексикой, которые... В частности, вызывают опасения отношения с Австралией и Мексикой, которые... читать дальше

.