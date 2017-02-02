02 февраля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
2 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Декабрь 2016
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Февраль 2017
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 января
|16:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|IV квартал 2016
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 января
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 февраля 2017 года 08:45
Американский рынок акций продемонстрировал невыразительный подъем в среду.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 февраля поднялся на 26,85 пункта (0,14%) - до 19890,94 пункта.
Standard & Poor's 500 вырос на 0,68 пункта (0,03%) -... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:40
Палата общин британского парламента в среду одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС, сообщила газета The Guardian.
498 парламентариев проголосовали "за" законопроект, лишь 114 высказались "против".
Дебаты по внесенному... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:34
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде января 2017 года... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 13910,69 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,13 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:28
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду на статданных из Китая и еврозоны, а также отчетности крупных компаний.
Вместе с тем инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и первого голосования в британском парламенте по... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:22
Рекс Тиллерсон одобрен Сенатом на пост госсекретаря США и приведен к присяге, передал корреспондент "Интерфакса".
Церемония приведения к присяге прошла в Овальном кабинете Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил в связи со вступлением Р.Тиллерсона в... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:19
Цены на нефть в среду выросли на сигналах активного сокращения добычи нефтедобывающими странами., в четверг рынок демонстрирует отрицательную динамику..
По итогам торгов 1 февраля стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:11
Федеральная резервная система (ФРС) США оставила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диапазоне 0,50-0,75% годовых, говорится в коммюнике по результатам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 31 января - 1... читать дальше
.
02 февраля 2017 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 65,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,72 коп.
.
02 февраля 2017 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 60,3099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,48 коп.
.
02 февраля 2017 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
13:00
Изменение цен производителей в... читать дальше
.
01 февраля 2017 года 19:53
К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 14,29 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2231,68 пункта.
После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... читать дальше
.
01 февраля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 27478,341 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 48,749 млрд руб., или на...
.
01 февраля 2017 года 19:33
Спрос на биржевые облигации "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей составил 25 млрд рублей, по финальной ставке 1-го купона - около 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка,... читать дальше
.