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02 февраля 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 65,0322 руб.
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1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 65,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,72 коп.
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