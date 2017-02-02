ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 65,0322 руб.

1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 65,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,72 коп.

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Американский рынок акций продемонстрировал невыразительный подъем в среду. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 февраля поднялся на 26,85 пункта (0,14%) - до 19890,94 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 февраля поднялся на 26,85 пункта (0,14%) - до 19890,94 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 0,68 пункта (0,03%) -... Standard & Poor's 500 вырос на 0,68 пункта (0,03%) -... читать дальше

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Палата общин британского парламента в среду одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС, сообщила газета The Guardian. 498 парламентариев проголосовали "за" законопроект, лишь 114 высказались "против". 498 парламентариев проголосовали "за" законопроект, лишь 114 высказались "против". Дебаты по внесенному... Дебаты по внесенному... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде января 2017 года... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 13910,69 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,13 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду на статданных из Китая и еврозоны, а также отчетности крупных компаний. Вместе с тем инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и первого голосования в британском парламенте по... Вместе с тем инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и первого голосования в британском парламенте по... читать дальше

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Рекс Тиллерсон одобрен Сенатом на пост госсекретаря США и приведен к присяге, передал корреспондент "Интерфакса". Церемония приведения к присяге прошла в Овальном кабинете Белого дома. Церемония приведения к присяге прошла в Овальном кабинете Белого дома. Президент США Дональд Трамп заявил в связи со вступлением Р.Тиллерсона в... Президент США Дональд Трамп заявил в связи со вступлением Р.Тиллерсона в... читать дальше

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Цены на нефть в среду выросли на сигналах активного сокращения добычи нефтедобывающими странами., в четверг рынок демонстрирует отрицательную динамику.. По итогам торгов 1 февраля стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне... По итогам торгов 1 февраля стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США оставила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диапазоне 0,50-0,75% годовых, говорится в коммюнике по результатам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 31 января - 1... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 65,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,72 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 60,3099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,48 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 13:00 13:00 Изменение цен производителей в... Изменение цен производителей в... читать дальше

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К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 14,29 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2231,68 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 27478,341 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 48,749 млрд руб., или на...

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Спрос на биржевые облигации "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей составил 25 млрд рублей, по финальной ставке 1-го купона - около 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка,... читать дальше

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