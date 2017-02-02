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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3099 руб.
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Промпроизводство в России в декабре выросло на 3,2%, в 2016 году - на 1,1%
В декабре рост промпроизводства в России ускорился до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. В 2016 году, согласно данным Росстата, промпроизводство поднялось на 1,1% после снижения на 3,4% годом ранее
 
Принято концептуальное решение о повышении пенсионного возраста
На совещаниях в правительстве уже не обсуждают, повышать ли пенсионный возраст или нет, рассказали "Известиям" несколько участников экспертных совещаний. Обсуждение перешло в технологическую плоскость, то есть определяется, на сколько именно...
 
На российском рынке ожидается дефицит риса
В России в текущем сезоне может образоваться дефицит риса. По данным Росстата, в 2016 году в России было собрано 1,07 млн тонн риса, что соответствует уровню прошлого года. Но из-за дождей в Краснодарском крае выход крупы из риса-сырца в текущем...
 
Минстрой предложил отказаться от жилья экономкласса
В России скоро могут перестать строить жилье экономкласса. Такие поправки подготовило и опубликовало для общественного обсуждения Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Для обозначения недорогих квадратных метров...
 
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02 февраля 2017 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3099 руб.

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2 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 60,3099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,48 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 февраля 2017 года 08:45
Рынок акций США слабо вырос в среду после заседания ФРС
Американский рынок акций продемонстрировал невыразительный подъем в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 февраля поднялся на 26,85 пункта (0,14%) - до 19890,94 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,68 пункта (0,03%) -...    читать дальше
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02 февраля 2017 года 08:40
Британский парламент одобрил законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС
Палата общин британского парламента в среду одобрила законопроект о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС, сообщила газета The Guardian.

498 парламентариев проголосовали "за" законопроект, лишь 114 высказались "против".

Дебаты по внесенному...    читать дальше
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02 февраля 2017 года 08:34
Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях банков топ-10 в конце января снизилась до минимума с осени 2011г
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде января 2017 года...    читать дальше
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02 февраля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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02 февраля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 13910,69 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам облигаций на общую сумму 13910,69 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 февраля 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,13 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $18,13 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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02 февраля 2017 года 08:28
Рынки акций Европы выросли в среду, поддержанные статданными
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в среду на статданных из Китая и еврозоны, а также отчетности крупных компаний.

Вместе с тем инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и первого голосования в британском парламенте по...    читать дальше
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02 февраля 2017 года 08:22
Рекс Тиллерсон утвержден в должности госсекретаря США
Рекс Тиллерсон одобрен Сенатом на пост госсекретаря США и приведен к присяге, передал корреспондент "Интерфакса".

Церемония приведения к присяге прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Президент США Дональд Трамп заявил в связи со вступлением Р.Тиллерсона в...    читать дальше
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02 февраля 2017 года 08:19
Цены на нефть снижаются после роста накануне
Цены на нефть в среду выросли на сигналах активного сокращения добычи нефтедобывающими странами., в четверг рынок демонстрирует отрицательную динамику..

По итогам торгов 1 февраля стоимость мартовского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне...    читать дальше
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02 февраля 2017 года 08:11
ФРС сохранила ставку, не дала новых сигналов о будущих изменениях
Федеральная резервная система (ФРС) США оставила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диапазоне 0,50-0,75% годовых, говорится в коммюнике по результатам заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 31 января - 1...    читать дальше
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02 февраля 2017 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 65,0322 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 65,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,72 коп.
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02 февраля 2017 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3099 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 февраля, составляет 60,3099 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,48 коп.
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02 февраля 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

13:00

Изменение цен производителей в...    читать дальше
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01 февраля 2017 года 19:53
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 1 февраля растет
К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 14,29 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2231,68 пункта.

После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к...    читать дальше
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01 февраля 2017 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 февраля выросла на 0,18% и составила 27478,341 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 27478,341 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 48,749 млрд руб., или на...
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01 февраля 2017 года 19:33
Спрос на бонды ГТЛК на 10 млрд руб. составил 25 млрд руб., по финальной ставке - около 20 млрд руб. - ГПБ
Спрос на биржевые облигации "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей составил 25 млрд рублей, по финальной ставке 1-го купона - около 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка,...    читать дальше
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