Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8238 руб.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8238 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,802 руб., максимальный - 8,8355 руб. Было заключено 111 сделок. Объем торгов составил 395,68 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8101 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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