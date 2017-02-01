Запасы нефти в США выросли за период с 20 января по 27 января на 6466 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3866 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 3866 тыс. баррелей и составили 257,086 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

1 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 6466 тыс. баррелей - до 494,762 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

.

К середине дня индекс ММВБ начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс ММВБ повысился на 14,29 пункта (0,644%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2231,68 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь вернулся к... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 27478,341 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 48,749 млрд руб., или на...

.

Спрос на биржевые облигации "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей составил 25 млрд рублей, по финальной ставке 1-го купона - около 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка,... читать дальше

.

АО "О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 объемом $335 млн в размере 7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данная ставка... Данная ставка... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1906 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2322 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 498 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8238 руб. Минимальный курс юаня составил 8,802 руб., максимальный - 8,8355... Минимальный курс юаня составил 8,802 руб., максимальный - 8,8355... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4511 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,945 руб. Минимальный курс евро составил 64,685 руб.,... Минимальный курс евро составил 64,685 руб.,... читать дальше

.

Компания с французским капиталом ООО "Гран Летье" (Grand Laitier) построит в Износковском районе Калужской области завод по производству сыров стоимостью 1,3 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в областном министерстве экономического развития. К строительству компания... К строительству компания... читать дальше

.

Второй доклад о состоянии Энергетического союза ЕС показывает, что модернизация экономики Евросоюза за счет перехода к эпохе слабой углеродной интенсивности уже реализуется - к такому выводу пришла Европейская комиссия. "Европа находится на пути к достижению своих целей... "Европа находится на пути к достижению своих целей... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, открывшийся без единой динамики, завершил среду в мажоре на благоприятном внешнем фоне. Европейские фондовые индексы с утра держались в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы с утра держались в зеленой зоне. Фондовые индексы АТР завершили торги ростом на фоне повышения котировок... Фондовые индексы АТР завершили торги ростом на фоне повышения котировок... читать дальше

.

Правительство подготовило дополнительные поправки в законодательство для полноценной деятельности государственного компенсационного фонда и установления единого механизма защиты прав дольщиков, сообщил в среду глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень. В ходе... В ходе... читать дальше

.

Национальный банк Белоруссии намерен в этом году сохранить преемственность денежно-кредитной политики. "Национальный банк Республики Беларусь в 2017 году сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной... "Национальный банк Республики Беларусь в 2017 году сохранит взвешенную денежно-кредитную политику, основной целью которой является снижение инфляции до однозначной... читать дальше

.

В этом году площадь сева сельхозкультур в России впервые за последние 15 лет превысит 80 млн га, сообщает Минсельхоз со ссылкой на предварительные данные региональных органов управления АПК. Посевная площадь составит 80 млн 104,4 тыс. га, что на 523,5 тыс. га больше,... Посевная площадь составит 80 млн 104,4 тыс. га, что на 523,5 тыс. га больше,... читать дальше

.

Национальный банк Молдавии (НБМ) прогнозирует в этом году инфляцию на уровне 5,2%, в 2018 году - 4,9%, сообщил в среду на пресс-конференции президент Нацбанка Серджиу Чокля. В 2016 году инфляция в Молдавии составила 2,4% по сравнению с 13,6% в 2015 году. В 2016 году инфляция в Молдавии составила 2,4% по сравнению с 13,6% в 2015 году. "Мы... "Мы... читать дальше

.

Информация, появившаяся в ряде СМИ, о растущей в РФ просрочке задолженности по ипотечным кредитам не соответствует действительности, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у Владимира Путина. "У нас был пик - или наибольший процент неуплаты вовремя... "У нас был пик - или наибольший процент неуплаты вовремя... читать дальше

.

В январе индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) поднялся до 56 пунктов - максимума с ноября 2014 год - по сравнению с пересмотренными 54,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками... читать дальше

.