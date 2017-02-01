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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 20 января по 27 января на 6466 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3866 тыс. баррелей
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01 февраля 2017 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 20 января по 27 января на 6466 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3866 тыс. баррелей
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1 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6466 тыс. баррелей - до 494,762 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3866 тыс. баррелей и составили 257,086 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1568 тыс. баррелей, достигнув 170,717 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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