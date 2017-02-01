Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,0206 руб.

1 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,0206 руб.

Минимальный курс евро составил 64,8925 руб., максимальный - 65,125 руб. Было заключено 2743 сделки. Объем торгов составил 10420,46 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,92 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.