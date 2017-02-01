ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,0851 руб.

1 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 60,0851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,67 коп.

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Добыча меди в Чили, которая занимает 1-е место в мире по этому показателю, по итогам 2016 года уменьшилась на 3,8%, в то время как молибдена - выросла на 7,7%. За прошлый год, согласно предварительным данным Национального статистического института, в стране было... За прошлый год, согласно предварительным данным Национального статистического института, в стране было... читать дальше

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Совет директоров Банка России 3 февраля на заседании по денежно-кредитной политике (ДКП) сохранит ключевую ставку на уровне 10% годовых, считают аналитики. Основное внимание будет приковано к комментариям ЦБ РФ по операциям купли-продажи валюты в рамках переходных... Основное внимание будет приковано к комментариям ЦБ РФ по операциям купли-продажи валюты в рамках переходных... читать дальше

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ВТБ разместил в среду, 1 февраля, однодневные биржевые облигации серии КС-1-92 на 49 млрд 385,440 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 98,7%... Таким образом, банк реализовал 98,7%... читать дальше

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Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель парламентской фракции "СР" Сергей Миронов на брифинге в Санкт-Петербурге в среду подверг критике решения правительства в пенсионной сфере. В частности, говорится в сообщении Медиа-центра С.Миронова, единовременная выплата в... читать дальше

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"Газпром" в январе 2017 года поставил потребителям дальнего зарубежья 19,1 млрд куб. м газа (это на 26%, или на 3,9 млрд куб. м газа больше, чем в январе 2016 года), сообщило управление информации "Газпрома". Январские поставки стали новым историческим рекордом экспорта газа в... читать дальше

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Минфин предложил установить обязанность Пенсионного фонда России (ПФР) информировать граждан о возможной потере инвестиционного дохода при подаче заявления о досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Соответствующее предложение содержится... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26220 с погашением 7 декабря 2022 года составила 97,2980% от номинала, что соответствует доходности 8,15% годовых, говорится в сообщении... читать дальше

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"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установила финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей в 11,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности... Данный ориентир соответствует доходности... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что осуществляемые в Грузии реформы и ужесточение Национальным банком монетарной политики на фоне улучшения внешней среды позволят стране обеспечить устойчивый экономический рост. В агентстве ожидают, что рост... В агентстве ожидают, что рост... читать дальше

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Цены на медь снижаются с максимума за 20 месяцев, поскольку трейдеры решили зафиксировать прибыль после активного роста стоимости металла на новостях о предстоящей забастовке на крупнейшем в мире медном руднике Escondida в Чили, пишет The Wall Street Journal. Медь с... Медь с... читать дальше

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Индекс ММВБ стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс ММВБ повысился на 9,42 пункта (0,425%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2226,81 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2228,38 (+0,5%) пункта, минимальное - 2214... читать дальше

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Минтруд на основе данных Росстата подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому величина прожиточного минимума за четвертый квартал уменьшилась. "Мы подготовили проект постановления правительства РФ "О величине прожиточного минимума за 4-й квартал... "Мы подготовили проект постановления правительства РФ "О величине прожиточного минимума за 4-й квартал... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,58/60,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи...

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За период с 24 по 30 января 2017 года потребительские цены в России вновь повысились на 0,1%, сообщил Росстат. С начала января инфляция составила 0,6% На предыдущей неделе (с 17 по 23 января) инфляция также составила 0,1%. На предыдущей неделе (с 17 по 23 января) инфляция также составила 0,1%. В 2016 году в целом за январь инфляция... В 2016 году в целом за январь инфляция... читать дальше

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ВВП РФ в прошлом году снизился на 0,2% против снижения на 2,8% в 2015 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат). Объем ВВП России за 2016 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 85 трлн 880,6 млрд рублей Объем ВВП России за 2016 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 85 трлн 880,6 млрд рублей Индекс-дефлятор ВВП за 2016 г.... Индекс-дефлятор ВВП за 2016 г.... читать дальше

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Правительство Индии рассчитывает объединить нефтяные активы и создать гигантскую госкомпанию, которая сможет успешно конкурировать с транснациональными корпорациями и индийской Reliance Industries Ltd., принадлежащей миллимардеру Мукешу Амбани. Стоимость такой... Стоимость такой... читать дальше

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