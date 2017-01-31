Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0484 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0484 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,855 руб., максимальный - 60,195 руб. Было заключено 16397 сделок. Объем торгов составил 80931,29 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 59,9525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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