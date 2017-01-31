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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 60,0851 руб.
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Промпроизводство в России в декабре выросло на 3,2%, в 2016 году - на 1,1%
В декабре рост промпроизводства в России ускорился до 3,2%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. В 2016 году, согласно данным Росстата, промпроизводство поднялось на 1,1% после снижения на 3,4% годом ранее
 
ЦБР и АСВ получат иммунитет в спорах с банкирами
Сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ) могут получить защиту от судебного преследования за решения, которые они принимали при исполнении служебных обязанностей. Соответствующие предложения Минфин внес в проект поправок в закон о...
 
Лекарства из-за новой маркировки могут подорожать на 20%
Представители фармацевтического сообщества и производители считают, что обязательная маркировка лекарственных препаратов QR-кодами может привести к повышению цен. Максимальный ценовой прирост может дойти до 20%, показало исследование Российской...
 
Земле в залоге назначат справедливую цену
Банки могут обязать оценивать землю, переданную им в качестве залога, как минимум в 80% от ее кадастровой стоимости. Такие поправки в законодательство подготовили в аграрном комитете Госдумы. Сейчас банки назначают цену из собственных соображений, и...
 
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31 января 2017 года 13:16

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 60,0851 руб.

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31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 60,0851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,67 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
31 января 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 59,33/60,64 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,33/60,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...
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31 января 2017 года 16:00
Декабрьский рост цен производителей бензина составил 3,5% - Росстат
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в декабре выросли на 3,5% после роста на 4,1% в ноябре, снижения на 3,4% - в октябре, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

С начала 2016 года цены производителей на бензин выросли на...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:55
Бинбанк завершил размещение допвыпусков биржевых бондов на 5 млрд рублей
Бинбанк полностью разместил дополнительные выпуски №1, 2, 3 и №5 облигаций серии БО-07 на общую сумму 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Цена размещения допвыпусков облигаций составила 100% от номинала.

Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15%...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:51
В РФ могут продлить бесплатную приватизацию для жителей военных городков
В Госдуме до конца следующей недели намерены внести поправки в законопроект о продлении приватизации жилья для некоторых категорий граждан до 2020 года, сообщил первый замруководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.

"Мы...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:42
Ставка 15-го купона бондов "ФСК ЕЭС" 26-й и 27-й серий установлена в размере 6,4%
ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 15-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 6,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей составит 15,96 рубля.

"ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:42
На Дальнем Востоке могут создать единую рыбопромысловую территорию опережающего развития - Трутнев
На Дальнем Востоке могут создать единую рыбопромысловую территорию опережающего развития (ТОР), считает вице-премьер, полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев.

"Я недавно докладывал этот вопрос президенту и предложил создать единый...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:33
Почти половина экспорта крупных городов Британии приходится на ЕС - исследование
"Жесткий" Brexit несет в себе риски для рабочих мест и экономического роста Великобритании, поскольку практически каждый крупный город страны ориентирован в плане экспорта на Евросоюз больше, чем на любой другой рынок, свидетельствуют результаты анализа, проведенного...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $19,25 млн
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $19,25 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 35942,23 млн руб.
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 35942,23 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50384,60 млн руб.
В среду, 1 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50384,60 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн
В среду, 1 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:24
Правительство поддержало законопроект о сокращении сроков оплаты госзаказчиками услуг МСП
Правительство РФ поддержало законопроект о сокращении сроков оплаты госзаказчиками поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, заключаемого с субъектом малого предпринимательства (МСП) или социально ориентированной...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,2999 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2999 руб.

Минимальный курс евро составил 64,0375 руб., максимальный -...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:07
Нефть слабо меняется во вторник, дешевеет по итогам января
Нефть практически не меняется в цене во вторник и завершает январь в "красной зоне" на опасениях, что сокращение добычи странами ОПЕК подстегнет рост производства топлива в США.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 мск...    читать дальше
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31 января 2017 года 15:00
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 февраля
ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2315,82 (+14,36) руб./грамм; на серебро - 33,03 (+0,73) руб./грамм; на платину - 1906,67 (+14,98) руб./грамм; на палладий - 1448,83 (+40,7) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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31 января 2017 года 14:54
Российские рыбаки в январе на 19% увеличили поставки рыбы в порты РФ
В январе, по предварительным данным, в порты от отечественных рыбопромышленников поступило 107,5 тыс. тонн рыбной продукции (сырца), что на 19% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Росрыболовство. По сравнению с январем 2014 года, до введения Россией...    читать дальше
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