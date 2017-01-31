Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1481,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 889,58 млрд руб.

31 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 января составили по Российской Федерации 1481,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1285,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1199,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1004,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 31 января составили 889,58 млрд руб. против 889,72561 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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