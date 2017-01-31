.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,4333 руб.
.
31 января 2017 года 08:06
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 64,4333 руб.
|0
31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 64,4333 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,04 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
31 января 2017 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 59,33/60,64 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,33/60,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...
.31 января 2017 года 16:00
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в декабре выросли на 3,5% после роста на 4,1% в ноябре, снижения на 3,4% - в октябре, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С начала 2016 года цены производителей на бензин выросли на... читать дальше
.31 января 2017 года 15:55
Бинбанк полностью разместил дополнительные выпуски №1, 2, 3 и №5 облигаций серии БО-07 на общую сумму 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Цена размещения допвыпусков облигаций составила 100% от номинала. Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15%... читать дальше
.31 января 2017 года 15:51
В Госдуме до конца следующей недели намерены внести поправки в законопроект о продлении приватизации жилья для некоторых категорий граждан до 2020 года, сообщил первый замруководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. "Мы... читать дальше
.31 января 2017 года 15:42
ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 15-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 6,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей составит 15,96 рубля. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные... читать дальше
.31 января 2017 года 15:42
На Дальнем Востоке могут создать единую рыбопромысловую территорию опережающего развития (ТОР), считает вице-премьер, полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев. "Я недавно докладывал этот вопрос президенту и предложил создать единый... читать дальше
.31 января 2017 года 15:33
"Жесткий" Brexit несет в себе риски для рабочих мест и экономического роста Великобритании, поскольку практически каждый крупный город страны ориентирован в плане экспорта на Евросоюз больше, чем на любой другой рынок, свидетельствуют результаты анализа, проведенного... читать дальше
.31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $19,25 млн
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $19,25 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 35942,23 млн руб.
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 35942,23 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50384,60 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.31 января 2017 года 15:24
Правительство РФ поддержало законопроект о сокращении сроков оплаты госзаказчиками поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, заключаемого с субъектом малого предпринимательства (МСП) или социально ориентированной... читать дальше
.31 января 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2999 руб. Минимальный курс евро составил 64,0375 руб., максимальный -... читать дальше
.31 января 2017 года 15:07
Нефть практически не меняется в цене во вторник и завершает январь в "красной зоне" на опасениях, что сокращение добычи странами ОПЕК подстегнет рост производства топлива в США. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 мск... читать дальше
.31 января 2017 года 15:00
ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2315,82 (+14,36) руб./грамм; на серебро - 33,03 (+0,73) руб./грамм; на платину - 1906,67 (+14,98) руб./грамм; на палладий - 1448,83 (+40,7) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.31 января 2017 года 14:54
В январе, по предварительным данным, в порты от отечественных рыбопромышленников поступило 107,5 тыс. тонн рыбной продукции (сырца), что на 19% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Росрыболовство. По сравнению с январем 2014 года, до введения Россией... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.