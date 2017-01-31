ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 60,1618 руб.

31 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 января, составляет 60,1618 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,78 коп.

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,33/60,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...

.

Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в декабре выросли на 3,5% после роста на 4,1% в ноябре, снижения на 3,4% - в октябре, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). С начала 2016 года цены производителей на бензин выросли на... С начала 2016 года цены производителей на бензин выросли на... читать дальше

.

Бинбанк полностью разместил дополнительные выпуски №1, 2, 3 и №5 облигаций серии БО-07 на общую сумму 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Цена размещения допвыпусков облигаций составила 100% от номинала. Цена размещения допвыпусков облигаций составила 100% от номинала. Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15%... Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15%... читать дальше

.

В Госдуме до конца следующей недели намерены внести поправки в законопроект о продлении приватизации жилья для некоторых категорий граждан до 2020 года, сообщил первый замруководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. "Мы... "Мы... читать дальше

.

ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 15-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 6,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей составит 15,96 рубля. Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей составит 15,96 рубля. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные... "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные... читать дальше

.

На Дальнем Востоке могут создать единую рыбопромысловую территорию опережающего развития (ТОР), считает вице-премьер, полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев. "Я недавно докладывал этот вопрос президенту и предложил создать единый... "Я недавно докладывал этот вопрос президенту и предложил создать единый... читать дальше

.

"Жесткий" Brexit несет в себе риски для рабочих мест и экономического роста Великобритании, поскольку практически каждый крупный город страны ориентирован в плане экспорта на Евросоюз больше, чем на любой другой рынок, свидетельствуют результаты анализа, проведенного... читать дальше

.

В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $19,25 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 35942,23 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В среду, 1 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50384,60 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

.

В среду, 1 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Правительство РФ поддержало законопроект о сокращении сроков оплаты госзаказчиками поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, заключаемого с субъектом малого предпринимательства (МСП) или социально ориентированной... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2999 руб. Минимальный курс евро составил 64,0375 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 64,0375 руб., максимальный -... читать дальше

.

Нефть практически не меняется в цене во вторник и завершает январь в "красной зоне" на опасениях, что сокращение добычи странами ОПЕК подстегнет рост производства топлива в США. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 мск... Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 мск... читать дальше

.

ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2315,82 (+14,36) руб./грамм; на серебро - 33,03 (+0,73) руб./грамм; на платину - 1906,67 (+14,98) руб./грамм; на палладий - 1448,83 (+40,7) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

В январе, по предварительным данным, в порты от отечественных рыбопромышленников поступило 107,5 тыс. тонн рыбной продукции (сырца), что на 19% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Росрыболовство. По сравнению с январем 2014 года, до введения Россией... читать дальше

.