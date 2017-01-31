31 января 2017 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
31 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Декабрь 2016
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Декабрь 2016
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Декабрь 2016
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Январь 2017
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Декабрь 2016
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Декабрь 2016
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Декабрь 2016
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Январь 2017
|14:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Декабрь 2016
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Ноябрь 2016
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2016
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Ноябрь 2016
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Январь 2017
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Январь 2017
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
31 января 2017 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 59,33/60,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...
.
31 января 2017 года 16:00
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в декабре выросли на 3,5% после роста на 4,1% в ноябре, снижения на 3,4% - в октябре, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
С начала 2016 года цены производителей на бензин выросли на... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:55
Бинбанк полностью разместил дополнительные выпуски №1, 2, 3 и №5 облигаций серии БО-07 на общую сумму 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Цена размещения допвыпусков облигаций составила 100% от номинала.
Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15%... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:51
В Госдуме до конца следующей недели намерены внести поправки в законопроект о продлении приватизации жилья для некоторых категорий граждан до 2020 года, сообщил первый замруководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев.
"Мы... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:42
ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 15-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 6,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
Размер выплаты на одну облигацию каждой серии номиналом 1 тыс. рублей составит 15,96 рубля.
"ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:42
На Дальнем Востоке могут создать единую рыбопромысловую территорию опережающего развития (ТОР), считает вице-премьер, полпред президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев.
"Я недавно докладывал этот вопрос президенту и предложил создать единый... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:33
"Жесткий" Brexit несет в себе риски для рабочих мест и экономического роста Великобритании, поскольку практически каждый крупный город страны ориентирован в плане экспорта на Евросоюз больше, чем на любой другой рынок, свидетельствуют результаты анализа, проведенного... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $19,25 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 35942,23 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 50384,60 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:30
В среду, 1 февраля, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,62 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:24
Правительство РФ поддержало законопроект о сокращении сроков оплаты госзаказчиками поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, заключаемого с субъектом малого предпринимательства (МСП) или социально ориентированной... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2999 руб.
Минимальный курс евро составил 64,0375 руб., максимальный -... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:07
Нефть практически не меняется в цене во вторник и завершает январь в "красной зоне" на опасениях, что сокращение добычи странами ОПЕК подстегнет рост производства топлива в США.
Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 мск... читать дальше
.
31 января 2017 года 15:00
ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2315,82 (+14,36) руб./грамм; на серебро - 33,03 (+0,73) руб./грамм; на платину - 1906,67 (+14,98) руб./грамм; на палладий - 1448,83 (+40,7) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
31 января 2017 года 14:54
В январе, по предварительным данным, в порты от отечественных рыбопромышленников поступило 107,5 тыс. тонн рыбной продукции (сырца), что на 19% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Росрыболовство. По сравнению с январем 2014 года, до введения Россией... читать дальше
.