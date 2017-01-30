Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,0303 руб.

30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0303 руб.

Минимальный курс доллара США составил 59,8325 руб., максимальный - 60,27 руб. Было заключено 16205 сделок. Объем торгов составил 83603,32 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,085 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.