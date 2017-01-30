Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,2534 руб.

30 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 217 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2534 руб.

Минимальный курс евро составил 63,83 руб., максимальный - 64,8875 руб. Было заключено 3302 сделки. Объем торгов составил 14396,55 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,88 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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