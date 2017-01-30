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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 января
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30 января 2017 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 января

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30 января. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2301,46 (+4,92) руб./грамм; на серебро - 32,3 (-0,4) руб./грамм; на платину - 1891,69 (+10,55) руб./грамм; на палладий - 1408,13 (+25,4) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Минимальный курс доллара США составил 59,8325 руб.,...    читать дальше
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30 января 2017 года 17:19
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30 января 2017 года 17:16
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30 января 2017 года 16:47
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30 января 2017 года 16:38
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В 4-м квартале 2016 года рост экономики Грузии в годовом выражении замедлился до 1,2%.

В первом квартале...    читать дальше
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