Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 января

30 января. FINMARKET.RU -РФ с 31 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2301,46 (+4,92) руб./грамм; на серебро - 32,3 (-0,4) руб./грамм; на платину - 1891,69 (+10,55) руб./грамм; на палладий - 1408,13 (+25,4) руб./грамм.

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Золотодобывающее ПАО "Высочайший" (GV Gold) в 2016 году произвело 5,1 тонны (около 164 тыс. унций) золота, говорится в материалах компании. По сравнению с 2015 годом производство сократилось на 10%. Снижение компания объясняет плановым вовлечением в переработку руды с... По сравнению с 2015 годом производство сократилось на 10%. Снижение компания объясняет плановым вовлечением в переработку руды с... читать дальше

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АНК "Башнефть" полностью разместила облигации серии 001P-03R объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Компания провела сбор заявок на бонды 25 января с 13:00 МСК до 14:00 МСК. Компания провела сбор заявок на бонды 25 января с 13:00 МСК до 14:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена размере 9,4% годовых. Ставки 2-14-го... Ставка 1-го купона установлена размере 9,4% годовых. Ставки 2-14-го... читать дальше

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Объем российского B2C-рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) по итогам 2016 года составил 125,6 млрд рублей, говорится в предварительных итогах развития рынка ШПД, подготовленных исследовательской компанией "ТМТ Консалтинг". По сравнению с 2015 годом показатель... По сравнению с 2015 годом показатель... читать дальше

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В 2016 году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней увеличился на 2,3% - до 38,56 млрд евро, сообщает департамент статистики. В 4-м квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года ВВП вырос... В 4-м квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года ВВП вырос... читать дальше

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Рынки акций и облигаций Греции падают в понедельник на информации о том, что Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен возможностью "взрывного" роста долга страны. В докладе МВФ по Греции, выдержки из которого были приведены газетой Financial Times, отмечается, что... В докладе МВФ по Греции, выдержки из которого были приведены газетой Financial Times, отмечается, что... читать дальше

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обрание владельцев биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-15 состоится 10 февраля, говорится в сообщении ООО "Регион Финанс" (входит в группу "Регион), являющегося представителем владельцев облигаций (ПВО). В собрании смогут принять держатели бондов банка по состоянию... В собрании смогут принять держатели бондов банка по состоянию... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,0303 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,8325 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 59,8325 руб.,... читать дальше

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Объем долгосрочных облигаций, ипотечных бумаг и других активов на балансе Федеральной резервной системы (ФРС) достиг рекордного уровня после трех раундов количественного смягчения (QE) с целью поддержки экономики, и теперь американский центробанк прорабатывает сценарии... читать дальше

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Бинбанк установил цену размещения дополнительных выпусков №1, 2, 3 и №5 облигаций серии БО-07 на общую сумму 5 млрд рублей в размере 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15% годовых. Таким образом, доходность по... Ставка 5-6-го купонов бондов составляет 13,15% годовых. Таким образом, доходность по... читать дальше

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Котировки фьючерсов на фондовые индексы США опускаются в понедельник, что указывает на возможность падения Dow Jones Industrial Average ниже отметки в 20000 пунктов, пишет MarketWatch. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной... Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной... читать дальше

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ВТБ разместил в понедельник, 30 января, однодневные биржевые облигации серии КС-1-90 на 40,801 млрд рублей при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи" на которой проходило размещение. Таким образом, банк реализовал 81,6% от объема... Таким образом, банк реализовал 81,6% от объема... читать дальше

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ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) начало принимать банковские карты "Мир" для оплаты проезда. "Функционал реализован на всем полигоне деятельности в кассах и билетных автоматах", - говорится в сообщении ЦППК. "Функционал реализован на всем полигоне деятельности в кассах и билетных автоматах", - говорится в сообщении ЦППК. Участниками российской... Участниками российской... читать дальше

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Правительство РФ сделает все необходимое, чтобы помочь поколению 90-х в стране обзаводиться детьми в семьях. "Сегодняшние потенциальные матери, те, кто родился в 90-е годы, таких людей у нас меньше (чем их в поколении 80-х). Стало быть, будет и меньше детей рождаться,... "Сегодняшние потенциальные матери, те, кто родился в 90-е годы, таких людей у нас меньше (чем их в поколении 80-х). Стало быть, будет и меньше детей рождаться,... читать дальше

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В декабре расходы населения США выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Рост показателя совпал с ожиданиями аналитиков и стал максимальным с сентября. Рост показателя совпал с ожиданиями аналитиков и стал максимальным с сентября. Декабрьские доходы американцев увеличились на 0,3% против... Декабрьские доходы американцев увеличились на 0,3% против... читать дальше

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Решение Дорогомиловского суда Москвы, признавшего события февраля 2014 года на Украине государственным переворотом, вступило в законную силу. "Вынесенное решение обжаловано не было, решение вступило в законную силу", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь... "Вынесенное решение обжаловано не было, решение вступило в законную силу", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии в 2016 году, по предварительным данным, увеличился на 2,2%, говорится в сообщении Национальной службы статистики. В 4-м квартале 2016 года рост экономики Грузии в годовом выражении замедлился до 1,2%. В 4-м квартале 2016 года рост экономики Грузии в годовом выражении замедлился до 1,2%. В первом квартале... В первом квартале... читать дальше

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